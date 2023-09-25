Центральное телеграфное агентство КНДР назвало президента Южной Кореи идиотом

Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало то, что можно считать официальным ответом Северной Кореи на выступление на Генеральной ассамблее ООН президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Комментарий в основном был посвящен той части речи президента, которая касалась недавнего визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию.

По мнению ЦТАК, «по-настоящему шокирующим» было то, что «марионетка, у которой отсутствуют рудиментарные политические знания и любой здравый смысл», критикует отношения КНДР и Российской Федерации, называя их «серьезной угрозой миру в регионе». По заверению агентства, «совершено естественным является то, что соседние страны находятся в дружеских отношениях и нет никакой причины делать из этого проблему». Отметив, что такой человек, как Юн Сок Ёль, не имеет права подрывать дружеские и нормальные внешние связи КНДР, агентство выразило уверенность, что «в мире нет никого, кто бы стал слушать истерическое безумие Юн Сок Ёля», который, по мнению ЦТАК, известен в мире как политически неразвитый «дипломатический идиот» и «безграмотно некомпетентный правитель».

Агентство отметило, что внешняя политика Северной Кореи, «целью которой является установление справедливого и честного мирового порядка во имя независимости человечества, не будет ограничена ничем, а отношения дружбы и сотрудничества с дружественными соседями будут развиваться».

О реакции мирового сообщества на поездку лидера КНДР в Россию — в материале «Ъ» «Визит Ким Чен Ына оставил много волнений».

Виктор Бук