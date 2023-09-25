Украинские власти сообщили о повреждении портовой инфраструктуры в Одессе

В результате атаки беспилотников и ракет в районе Одесской области повреждена портовая инфраструктура, сообщил глава региона Олег Кипер. По его словам, также произошел пожар в нежилой высотке в Одессе, зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района, пострадал один человек.

Как заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк, после взрывов повреждено зернохранилище. Кроме того, «фактически уничтожен» морской вокзал в Одессе, рассказала она в эфире телеканала «Рада».

Сегодня, 25 сентября, ночью в Одессе и Одесской области была объявлена воздушная тревога. В городе после этого прогремели мощные взрывы. 4 сентября в Одесской области были повреждены несколько объектов в районе города-порта Измаил. 6 сентября в результате атаки беспилотников пострадали объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры.

Лаура Кеффер