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Коммерсантъ FM
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Власти Одесской области сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры

В результате атаки беспилотников в Измаильском районе Одесской области погиб один человек, сообщил глава региона Олег Кипер. По его словам, в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Также повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры элеваторы, административные здания, агропредприятия, написал он в Telegram.

Сегодня, 6 сентября, с утра на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. 23 августа в результате атаки беспилотников на юге Одессы загорелся производственно-перегрузочный комплекс, были повреждены зернохранилища. 4 сентября в области были повреждены несколько объектов в районе города-порта Измаил,.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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Лаура Кеффер

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