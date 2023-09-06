Власти Одесской области сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры

В результате атаки беспилотников в Измаильском районе Одесской области погиб один человек, сообщил глава региона Олег Кипер. По его словам, в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Также повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры элеваторы, административные здания, агропредприятия, написал он в Telegram.

Сегодня, 6 сентября, с утра на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. 23 августа в результате атаки беспилотников на юге Одессы загорелся производственно-перегрузочный комплекс, были повреждены зернохранилища. 4 сентября в области были повреждены несколько объектов в районе города-порта Измаил,.

Лаура Кеффер