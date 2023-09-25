В Одессе прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги

В Одессе и Одесской области в 00:34 мск была объявлена воздушная тревога, сообщил Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По информации изданий «Зеркало недели» и «Страна.ua», в городе прогремели мощные взрывы. «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики сообщает о сильном пожаре в районе Одесского порта. Местное издание «Думская» утверждает, что горит нежилое здание. Украинские власти пока не комментировали информацию о взрывах.

ВС ВСУ в Telegram утверждают, что Одессу атаковали ударные БПЛА типа Shahed, а также что в сторону Одесской области были выпущены противокорабельные ракеты «Оникс» и крылатые ракеты «Калибр». Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов написал в Telegram, что очередная «волна прилетов» пришлась на портовую инфраструктуру, склады с боеприпасами и гостинице «Одесса». Он заявил, что ему сообщают о том, что в гостинице «Одесса» якобы размещался штаб военно-морских сил Украины. Однако в одесских пабликах пишут, что «Одесса» — неработающий отель.

Сегодня ночью, 25 сентября, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. «Страна.ua» сообщила, что взрывы также прогремели в Кривом Роге.

Эрдни Кагалтынов