Боррель выразил сожаление из-за нежелания мира играть по правилам

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после поездки на Генеральную Ассамблею (ГА) ООН в Нью-Йорке заявил, что «регулирующие мир правила исчерпывают себя». По его словам, развивающиеся страны Глобального Юга ищут «альтернативу Западу».

«Мы действительно живем во все более и более многополярном мире… Когда число участников игры увеличивается, естественной реакцией должно быть ужесточение правил игры. Но мы сталкиваемся с противоположной тенденцией: правила, регулирующие мир, исчерпывают себя»,— написал господин Боррель в своем блоге.

Как он считает, «новая многополярность» является результатом сочетания трех динамик: более широкого распределения богатства в мире, готовности стран самоутвердиться стратегически и идеологически, а также появления «все более транзакционной международной системы, основанной на двусторонних сделках, а не на глобальных правилах».

«Новый многополярный мир также характеризуется растущим спросом на суверенитет и идентичность. Особенно на так называемом Глобальном Юге...В Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке и, конечно же, в Азии почти все сейчас думают, что существуют надежные альтернативы Западу не только в экономическом, но и в технологическом, военном и идеологическом отношении»,— отметил Жозеп Боррель.

Глава евродипломатии осудил недостаточное осуждение Глобальным Югом военного конфликта на Украине. По его мнению, для многих стран вне Евросоюза «война на Украине выглядит как простой пограничный спор между большой страной и ее меньшим соседом». «Большинство стран Глобального Юга разделяют идею о том, что Россия является агрессором, и проголосовали за осуждение ее агрессии в ООН. Но многие из них не готовы выйти за рамки этой отметки. Они не хотят, чтобы Украина доминировала в мировой повестке дня»,— убежден он.

Господин Боррель также осудил позицию России и Китая. «Мы, европейцы, по-прежнему реагируем, основываясь на мировоззрении, закрепленном во Всеобщей декларации прав человека. Однако Китай и Россия оспаривают универсальный характер этих прав, и многие страны так называемого Глобального Юга восприимчивы к такому подходу»,— обратил внимание дипломат.

Он убежден, что новая многополярность приводит к отсутствию международного консенсуса почти по всем вопросам. «Это может привести к расколу мирового порядка на конкурирующие блоки в области безопасности, экономической интеграции и технологий... Это может произойти, например, с интернетом, где такие страны, как Россия и Китай, могут навязать свои собственные конкретные стандарты и расколоть мир... Такая фрагментация приведет к огромным экономическим издержкам и уменьшит стимулы для сотрудничества по глобальным проблемам, таким как климат»,— написал Жозеп Боррель, призвав предотвратить такое развитие событий.

Неделя высокого уровня 78-й сессии ГА ООН стартовала в Нью-Йорке 19 сентября. На заседании Совета Безопасности (СБ) ООН 20 сентября выступили президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД РФ Сергей Лавров. Несмотря на протесты российской стороны, господин Зеленский выступил первым и представил свою «формулу мира» как глобальный план разрешения международных проблем. Большинство других спикеров на Совбезе, включая представителей стран Латинской Америки и Африки, в той или иной форме выразили поддержку Киеву.

Подробности — в материале «Ъ» «Заочные прения в очном формате».

Лаура Кеффер