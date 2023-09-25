FT: большая часть российского экспорта нефти избежала влияния потолка цен

Россия смогла избежать влияния потолка цен на российскую нефть, введенного странами Запада, на большую часть нефтяного экспорта. В августе почти три четверти всех морских перевозок нефти из РФ осуществлялись без западной страховки, которая является рычагом для соблюдения ценового потолка, следует из анализа судоходных и страховых записей, проведенного газетой Financial Times.

По данным Kpler, весной 2023 года доля морских перевозок российской нефти без страховки компаний стран Запада выросла до 50%, передает FT. По оценке Киевской школы экономики, которую приводит газета, Россия в условиях роста мировых цен на нефть с июля и снижения дисконта в 2023 году заработает от экспорта нефти как минимум на $15 млрд больше, чем в прошлом.

15 сентября Минфин РФ сообщил, что средняя цена Urals за период с 15 августа по 14 сентября составила $77,03 за баррель. 13 сентября Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало новый отчет. В нем говорится, что ограничение на добычу нефти странами ОПЕК+ приведет к ее значительному дефициту на мировом рынке во второй половине 2023 года. По данным МЭА, стоимость российской Urals составляет $70. Ценовой потолок в $60, установленный ЕС, G7 и Австралией, российская нефть превысила в июле, однако, как писало Bloomberg, западные компании продолжают заниматься ее транспортировкой.

Подробнее — в тексте «Ъ» «МЭА фиксирует недолив».

Эрдни Кагалтынов