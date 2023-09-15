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Коммерсантъ FM
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Минфин: средняя цена Urals составила $77,03 за баррель

Средняя цена российской нефти Urals за период мониторинга с 15 августа по 14 сентября составила $77,03 за баррель и $562,3 за тонну. Цена нефти North Sea Dated за этот же период — $88,61. Об этом сообщили в Министерстве финансов России.

Экспортная пошлина на нефть в России, согласно расчетам Минфина, с 1 октября повысится с $21,4 до $23,9 за тонну (+$2,5).

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится и составит $7,1 за тонну, на темные — $23,9, на товарный бензин — $7,1, прямогонного (нафта) — $13,1 за тонну. Пошлина на кокс составит $1,5 за тонну, на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ — $0,0.

13 сентября Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало новый отчет. В нем говорится, что ограничение на добычу нефти странами ОПЕК+ приведет к ее значительному дефициту на мировом рынке во второй половине 2023 года. По данным МЭА, стоимость российской Urals составляет $70. Ценовой потолок в $60, установленный ЕС, G7 и Австралией, российская нефть превысила в июле, однако, как писало Bloomberg, западные копании продолжают заниматься ее транспортировкой.

Подробнее — в тексте «Ъ» «МЭА фиксирует недолив».

Петр Бузлаев

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