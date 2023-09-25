Власти Тульской области: силы ПВО предприняли меры по отражению атаки БПЛА

Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщило, что силы противовоздушной обороны предприняли меры по отражению атаки БПЛА над территорией региона. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, организовано реагирование экстренных служб, сообщается на сайте ведомства.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал видео, как утверждается, с камеры в поселке Бородинский Тульской области, на котором слышен грохот, похожий на звук взрыва.

Вчера, 24 сентября, Минобороны РФ сообщало об уничтожении силами ПВО двух БПЛА над Курской областью, одного — над Белгородской областью и еще одного — над Брянской. Кроме того, утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал еще об одной атаке на регион, в результате которой было повреждено «административное здание в Центральном округе».

В прошлый раз об атаке БПЛА на Тульскую область местные власти сообщали 17 сентября. Беспилотник упал на территорию логистического центра в Узловском районе региона. Пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры в результате инцидента не было.

Эрдни Кагалтынов