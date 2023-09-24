Вучич осудил убийство трех сербов на севере Косово

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал ночную перестрелку между косовской полицией и сербами на севере Косово. Он заявил, что трое убитых косовской полицией мужчин были сербами, однако группировка не связана с армией или полицией страны. По его словам, двое из них были убиты, «когда не было необходимости». Косовская полиция сообщала о 3 убитых из 30 вооруженных людей в масках.

«По нашей информации, трое сербов из Косово и Метохии погибли, двое — совершенно точно от снайперского огня с большого расстояния, когда не было необходимости ликвидировать. Еще двое тяжело ранены. И есть опасность, что погиб четвертый человек»,— сказал господин Вучич во время обращения к гражданам, его слова приводит Kosovo online.

Как сообщали представители Косово, в результате перестрелки с группой вооруженных мужчин был убит сотрудник полиции. Александр Вучич заявил, что не поддерживает подобные действия, однако, по его словам, косовские сербы «восстали» из-за продолжающегося «террора» властей непризнанной республики.

По словам президента, ночью 24 сентября косовские сербы установили два грузовика как баррикады, а полиция попыталась их убрать. В результате произошло столкновение. «Я предупреждал, что такое может произойти, и это произошло. Сербы взбунтовались»,— сказал господин Вучич.

Косовская полиция сообщала, что один мужчина был убит на территории монастыря, где укрывалась вооруженная группа. «Мы расследовали, почему это произошло, почему эти мужчины ушли в монастырь. Они искали убежища, потому что у них были ранены двое молодых людей. У нас есть кадры, на которых албанцы смеются над умирающим сербом и говорят: "Пусть он умрет”»,— заявил сербский президент.

Александр Вучич обвинил миротворцев KFOR (контингент НАТО) в том, что те не взяли на себя ответственность за разрешение ситуации. По его словам, международные силы не повлияли на деэскалацию конфликта между Сербией и Косово.

В пресс-релизах полиции Косово действия сотрудников описывались как «обеспечение безопасности и верховенства закона и порядка». В частности, этим объяснили закрытие сегодня утром двух КПП на въезд из Сербии — Ярине и Брняк.

Лусине Баласян