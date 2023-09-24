Мятежники Нигера запретили французским самолетам пролетать над страной

Организаторы военного мятежа в Нигере запретили французским самолетам пролетать через воздушное пространство страны. Об этом сообщило AFP со ссылкой на Агентство по безопасности и аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре.

В сообщении, которое приводит AFP, уточняется, что пролет запрещен всем самолетам французских авиакомпаний, включая Air France. Пресс-служба перевозчика сообщила агентству, что не пролетала через воздушное пространство Нигера.

После военного переворота в Нигере, который произошел в июле, воздушное пространство страны закрыли, а 4 сентября открыли для пассажирских и грузовых авиаперевозок. Полеты военных самолетов запрещены из-за «угрозы вмешательства других стран», включая ЭКОВАС, который допускал военную интервенцию в Нигер.

Лусине Баласян