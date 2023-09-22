«Неприятно, когда на тебя давят»

Был крайне эмоционален, резко критиковал нерешительность союзников — так источники агентства Bloomberg описывают визит в США президента Украины Владимира Зеленского. 21 сентября он получил аудиенцию в Белом доме, где Джо Байден заверил его в дальнейшей поддержке. Тем не менее украинский лидер не смог выступить в Конгрессе. В целом многие обозреватели сходятся во мнении, что его принимали действительно не так восторженно, как год назад. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад не хочет лишний раз повышать ставки в конфликте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Джо Байден лично заверил Владимира Зеленского в том, что США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно. Что касается непосредственно военной помощи, упор сделан на оборону. Ракеты большой дальности поставлены не будут. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Зато буквально прямо завтра на фронтах должны появиться танки Abrams, а также дополнительные средства ПВО.

Видимо, в начале следующего года подойдут самолеты F-16. Речь также идет о шведских многоцелевых машинах четвертого поколения Gripen. Кроме того, есть продвижение и по налаживанию совместного с Украиной производства вооружений. И не только с США, но и с Германией. Турция, как известно, уже строит завод, который будет выпускать ударные беспилотники Bayraktar. Кажется, не так уж все и плохо, на первый взгляд. Хотя, понятно, всегда хочется большего.

Теперь что касается политических итогов. Да, в этот раз не было слез умиления, букетов цветов, бурных аплодисментов, переходящих в овации. Не бывает так, чтобы тебе все время рукоплескали, восторги сменяются суровыми рабочими буднями — в этом есть правда жизни. У каждого свои интересы, и от этого не уйдешь.

На кону очередной пакет помощи Киеву в $24 млрд. Без согласия американских законодателей Украина их получить не может. В Капитолии на этот счет есть разные мнения — как за, так и против.

Владимиру Зеленскому не предоставили возможность выступить в Конгрессе, однако он провел раунд консультаций и с республиканцами, и с демократами. Затем президент Украины посетил Канаду с незапланированным визитом и, судя по всему, после этого отправился домой. Собственно, то, о чем говорилось ранее, получает официальное подтверждение: Запад гарантировал поддержку Киева в новом цикле противостояния, которое плавно переходит в зиму. С этим практически все согласны.

Как было сказано выше, военная помощь оказана не в том объеме, в каком хотелось бы офису Зеленского. Смысл понятен: бывшие партнеры заверяют Москву, мол, мы ставки не повышаем, а ведем речь исключительно об эффективной обороне. Не стоит при этом забывать тезис о том, что лучшая защита — нападение. Тем не менее Запад не форсирует ситуацию, не идет на обострение, что и дают понять России.

Последняя, конечно, с этим, возможно, не согласится, однако данный посыл четко просматривается. В случае же дальнейшей эскалации поступит и соответствующая реакция от недружественных стран в виде поставок Украине ракет и других более эффективных средств поражения. Такое было уже не раз. Но пока этого нет.

Самый неприятный вопрос для Зеленского — требование реформ, выборов и эффективной борьбы с коррупцией. И даже отчет о потраченных средствах они тоже в той или иной форме требуют. С высокой долей вероятности обсуждался также вопрос переговоров с Россией, чтобы Зеленский как бы смягчил позицию. Неприятно, когда на тебя давят, пытаются диктовать условия. Тем не менее внутри Украины перемены, видимо, неизбежны. И этого, наверное, следует ждать в обозримом будущем.

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