Железная дорога возьмет десятину

Грузовые тарифы ОАО РЖД в 2024 году готовятся проиндексировать на 10,75%. В эту цифру входят два дополнительных процента целевой надбавки на капремонт инфраструктуры и новый тип надбавки — на транспортную безопасность. Она в 2024 году составит 1%, а в 2025-м — 2%. Инвестпрограмма ОАО РЖД в 2024 году оценивается в 1,3 трлн руб. По мнению экспертов, индексация, хотя и высокая, отражает инфляционное давление на ОАО РЖД, но монополии придется часть этих дополнительных сборов потратить на индексацию зарплат, иначе есть серьезный риск оттока уже дефицитного персонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Рост грузовых железнодорожных тарифов в 2024 году составит 10,75%, следует из материалов к опубликованному Минэкономики 22 сентября прогнозу социально-экономического развития. Согласно тексту макропрогноза, базовая индексация составит 7,6% плюс дополнительные 2% целевой надбавки на капремонт (до итоговых 7%, которые сохранятся и на 2025 год) плюс 1% надбавки на обеспечение транспортной безопасности. При этом, отмечается в тексте, рассматривается возможность принятия отдельных тарифных решений в отношении контейнерных перевозок, перевозок минерально-строительных грузов и порожнего пробега полувагонов. В 2023 году тариф вырос на 8% плюс дополнительный 1% на капремонт плюс не выраженное прямо в процентах роста продление отмены понижающих коэффициентов для экспортных перевозок угля.

О надбавке на транспортную безопасность “Ъ” сообщал в августе (см. “Ъ” от 1 августа); тогда собеседники, близкие к ОАО РЖД, оценивали расходы монополии по этой статье в 2022 году в 45 млрд руб. По информации “Ъ”, на совещании у Андрея Белоусова в конце августа — начале сентября было утверждено предложение ОАО РЖД о введении такой надбавки — она составит 1% в 2024 году и 2% в 2025-м. Тогда же монополии согласовали размер инвестпрограммы в 2024 году — 1299,3 млрд руб., в том числе 9,6 млрд руб., которые в соответствии с настоятельным пожеланием ОАО РЖД будут направлены на проектно-изыскательские работы по третьему этапу модернизации БАМа и Транссиба. Напомним, ОАО РЖД настаивает на скорейшем принятии решения по БАМу-3, чтобы при положительном решении можно было бы оставить подрядные организации там, где они сегодня работают, и не тратить время и деньги на их повторную переброску (см. “Ъ” от 11 сентября). Также на совещании было предложено обсудить возможность увеличения тарифов на экспортные перевозки грузов в зависимости от конъюнктуры внешних рынков с учетом курса рубля. Экспортная пошлина, зависящая от курса рубля, была введена с 1 октября и должна приносить бюджету порядка 50 млрд руб. в месяц (см. “Ъ” от 21 сентября), о зеркальном отражении этого принципа в железнодорожном тарифе решений пока не было.

Индексация в 10,75% даст монополии порядка 200 млрд руб. дополнительных средств. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что этот уровень индексации несколько выше, чем можно было ожидать, однако она отражает реальные инфляционные процессы, связанные с ростом заработных плат, цен на топливо, материалы и комплектующие, которые закупает ОАО РЖД, и возросшими затратами на строительство. По его словам, сейчас железнодорожный тариф не является сдерживающим фактором для роста перевозок, так как ключевой проблемой является дефицит провозной способности, который связан с увеличением объемов строительных и ремонтных работ, а также проблемами с персоналом. Рост тарифа сильнее повлиял бы на конкурентоспособность железнодорожного транспорта, если бы не резкий рост стоимости автомобильных перевозок, который, по словам господина Бурмистрова, составил в 2023 году не менее 40% при снижении доступности из-за дефицита водителей. При этом, предупреждает он, сейчас все более острой проблемой, сдерживающей рост перевозок и негативно влияющей на показатели эффективности (скорость, оборот вагона), является дефицит кадров, и если ОАО РЖД, получив индексацию тарифа в 10,75%, не сможет обеспечить повышение зарплат линейному персоналу хотя бы на 20%, то столкнется с еще более сильным перетоком в другие отрасли и дефицитом, который приведет к срывам в перевозочном процессе.

Наталья Скорлыгина