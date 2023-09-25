Железная дорога возьмет десятину

Грузовые тарифы ОАО РЖД в 2024 году готовятся проиндексировать на 10,75%. В эту цифру входят два дополнительных процента целевой надбавки на капремонт инфраструктуры и новый тип надбавки — на транспортную безопасность. Она в 2024 году составит 1%, а в 2025-м — 2%. Инвестпрограмма ОАО РЖД в 2024 году оценивается в 1,3 трлн руб. По мнению экспертов, индексация, хотя и высокая, отражает инфляционное давление на ОАО РЖД, но монополии придется часть этих дополнительных сборов потратить на индексацию зарплат, иначе есть серьезный риск оттока уже дефицитного персонала.
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Рост грузовых железнодорожных тарифов в 2024 году составит 10,75%, следует из материалов к опубликованному Минэкономики 22 сентября прогнозу социально-экономического развития. Согласно тексту макропрогноза, базовая индексация составит 7,6% плюс дополнительные 2% целевой надбавки на капремонт (до итоговых 7%, которые сохранятся и на 2025 год) плюс 1% надбавки на обеспечение транспортной безопасности. При этом, отмечается в тексте, рассматривается возможность принятия отдельных тарифных решений в отношении контейнерных перевозок, перевозок минерально-строительных грузов и порожнего пробега полувагонов. В 2023 году тариф вырос на 8% плюс дополнительный 1% на капремонт плюс не выраженное прямо в процентах роста продление отмены понижающих коэффициентов для экспортных перевозок угля.
О надбавке на транспортную безопасность “Ъ” сообщал в августе (см. “Ъ” от 1 августа); тогда собеседники, близкие к ОАО РЖД, оценивали расходы монополии по этой статье в 2022 году в 45 млрд руб. По информации “Ъ”, на совещании у Андрея Белоусова в конце августа — начале сентября было утверждено предложение ОАО РЖД о введении такой надбавки — она составит 1% в 2024 году и 2% в 2025-м. Тогда же монополии согласовали размер инвестпрограммы в 2024 году — 1299,3 млрд руб., в том числе 9,6 млрд руб., которые в соответствии с настоятельным пожеланием ОАО РЖД будут направлены на проектно-изыскательские работы по третьему этапу модернизации БАМа и Транссиба. Напомним, ОАО РЖД настаивает на скорейшем принятии решения по БАМу-3, чтобы при положительном решении можно было бы оставить подрядные организации там, где они сегодня работают, и не тратить время и деньги на их повторную переброску (см. “Ъ” от 11 сентября). Также на совещании было предложено обсудить возможность увеличения тарифов на экспортные перевозки грузов в зависимости от конъюнктуры внешних рынков с учетом курса рубля. Экспортная пошлина, зависящая от курса рубля, была введена с 1 октября и должна приносить бюджету порядка 50 млрд руб. в месяц (см. “Ъ” от 21 сентября), о зеркальном отражении этого принципа в железнодорожном тарифе решений пока не было.
Индексация в 10,75% даст монополии порядка 200 млрд руб. дополнительных средств. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что этот уровень индексации несколько выше, чем можно было ожидать, однако она отражает реальные инфляционные процессы, связанные с ростом заработных плат, цен на топливо, материалы и комплектующие, которые закупает ОАО РЖД, и возросшими затратами на строительство. По его словам, сейчас железнодорожный тариф не является сдерживающим фактором для роста перевозок, так как ключевой проблемой является дефицит провозной способности, который связан с увеличением объемов строительных и ремонтных работ, а также проблемами с персоналом. Рост тарифа сильнее повлиял бы на конкурентоспособность железнодорожного транспорта, если бы не резкий рост стоимости автомобильных перевозок, который, по словам господина Бурмистрова, составил в 2023 году не менее 40% при снижении доступности из-за дефицита водителей. При этом, предупреждает он, сейчас все более острой проблемой, сдерживающей рост перевозок и негативно влияющей на показатели эффективности (скорость, оборот вагона), является дефицит кадров, и если ОАО РЖД, получив индексацию тарифа в 10,75%, не сможет обеспечить повышение зарплат линейному персоналу хотя бы на 20%, то столкнется с еще более сильным перетоком в другие отрасли и дефицитом, который приведет к срывам в перевозочном процессе.