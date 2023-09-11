Чтоб вагонам пусто не было

ОАО РЖД хочет увеличить тарифы на порожние вагоны при движении по лимитирующим участкам, например по Восточному полигону на Дальний Восток, до уровня больше, чем при движении с грузом. Сейчас порожний пробег стоит на 40–60% дешевле груженого. Участники рынка говорят, что порожний пробег — результат не низкого тарифа, а недостатка грузовой базы. Рост же тарифа ударит по грузоотправителям. Аналитики, впрочем, считают идею вполне разумной при условии, что перечень направлений будет узким, а ОАО РЖД стимулирует тарифом альтернативные погрузочные схемы, снижающие порожний пробег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

В ОАО РЖД считают необходимым поднять стоимость перевозок порожних вагонов через лимитирующие участки, сообщил “Ъ” заместитель гендиректора ОАО РЖД Алексей Шило. Насколько, по его словам, пока не оценивалось, однако позиция ОАО РЖД в том, что «возить порожний вагон должно быть дороже, чем возить груз». Он уточнил, что речь не идет о том, чтобы дороже стал, например, возврат порожних вагонов на угольных маршрутах на восток, ведь в западном направлении инфраструктура Восточного полигона не перегружена, поднять цены нужно на подсыл порожних вагонов из центра, например, в Приморье или Забайкальский край.

По словам эксперта Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей ВШЭ Фарида Хусаинова, тариф за порожний рейс может составлять 40–60% от груженого в зависимости от рода перевозимого груза. Например, по углю тариф за груженый рейс от Ерунаково до Находки-Восточной за полувагон составляет 141,5 тыс. руб., а возврат порожнего по тому же маршруту — 58,3 тыс. руб.

В Союзе операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) называют позицию ОАО РЖД «спорной по трем основаниям». «Во-первых, наличие порожнего пробега вагона вызвано не тем, что тариф низкий, а тем, что зачастую нет грузовой базы,— поясняют в СОЖТ.— Особенно ярко это видно на примере Восточного полигона. Обратная загрузка на всем Дальнем Востоке составляет оценочно до 7% от образования там порожних вагонов после выгрузки. Повышай тариф или не повышай, больше грузов не станет. Во-вторых, повышение тарифов на порожний пробег в таких условиях — удар по грузоотправителям. Именно они — экономически — источник платежей за порожняк, и именно они несут все издержки дефицита провозной и пропускной способности инфраструктуры. В-третьих, повышение тарифов в таких условиях — это не что иное, как способ монополии повысить свои доходы: плата за порожний пробег сегодня составляет ориентировочно 24% выручки ОАО РЖД от грузовых перевозок».

Там, где есть любая возможность обратной загрузки, она, безусловно, используется, заверяют в СОЖТ. «Что примечательно, часть полувагонов с Дальнего Востока с контейнерами следует мимо традиционных станций погрузки до станций Московского транспортного узла (МТУ),— отмечают в союзе.— Однако и после выгрузки контейнеров в МТУ полувагоны, за редким исключением, могут быть направлены только под погрузку в Кузбасс. Для уменьшения порожнего пробега и в центральных регионах страны попросту нет достаточной грузовой базы. Порожний пробег отчасти отражает структуру сложившейся экономики нашей страны, ориентацию на экспортные перевозки».

Источник “Ъ” на рынке считает, что реализация идеи ОАО РЖД нанесет «колоссальный ущерб экономике РФ». «Формула устроена так, что за порожний пробег платят клиенты,— говорит он.— И если ставка окажется равна груженому тарифу или выше, это увеличит логистические расходы всех крупных промышленных предприятий в несколько раз, что стремительно разгонит инфляцию. Наши экспортеры утратят конкурентоспособность на мировых рынках, что приведет к снижению прибыли и, соответственно, налоговых выплат». Выгодоприобретателем будет только ОАО РЖД, подчеркивает собеседник “Ъ”. «Монополист, вместо того чтобы решать вопрос с ростом оборота на сети, увеличением пропускной способности на Востоке, придумывает новый способ заработать на грузоотправителях и операторах»,— говорит он.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, ОАО РЖД «не хочет возить порожние вагоны там, где можно возить груз, и с этой точки зрения предложение выглядит разумным». Однако, подчеркивает эксперт, важны детали: что будет считаться лимитирующим направлением. Если появится открытый список, куда можно добавлять позиции в любой момент, это «станет катастрофой». Если будет закрытый узкий перечень, где ОАО РЖД обоснует для грузовладельцев и операторов ограничения и через тариф стимулирует перевозки с использованием сложных логистических схем, например при наличии порожних крытых вагонов грузить в них зерно, использовать контейнеры open top и т. д.,— это не ухудшит экономику операторов и грузовладельцев. Однако, уточняет господин Бурмистров, сначала нужно стимулировать развитие погрузочных схем, а только потом повышать тарифы.

Наталья Скорлыгина