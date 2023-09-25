Дженерики снижают доходы

Появление большого числа дженериков леналидомида для лечения множественной миеломы вместо оригинального препарата от американской Celgene, утратившего в России патентую защиту, привело к резкому падению цен на лекарство в рамках госзакупок. Так, структуре Минздрава удалось в этом году снизить стоимость самого крупного контракта почти в 200 раз — с 1,02 млрд до 5,4 млн руб. за 10,2 тыс. упаковок. За такую цену свой аналог согласился поставить «Биокад». Как считают участники рынка, фармкомпании вынуждены продавать препарат почти с нулевой рентабельностью из-за высокой конкуренции и возможного избытка препарата на складах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В январе—августе 2023 года средняя цена леналидомида от множественной миеломы в целом по всем гостендерам, включая региональные, снизилась вдвое год к году, сообщили “Ъ” в Headway Company. Для сравнения: в прошлом году средняя стоимость препарата только по федеральным госконтрактам, в рамках которых он приобретается с 2016 года для программы по 14 высокозатратным нозологиям, составляла 88 тыс. руб. за упаковку. Общий объем закупок за счет федеральных средств в прежние периоды достигал 7–8 млрд руб. в год.

В июле 2022 года в России истекла патентная защита оригинального «Ревлимида» от американской Celgene, и теперь операторы госзакупок приобретают дженерики. На сегодня в стране зарегистрировано около 15 аналогов леналидомида.

С начала 2023 года самое заметное снижение зафиксировано при заключении самого крупного контракта со стартовой стоимостью 1,02 млрд руб. по закупке 10,2 тыс. упаковок подведомственным Минздраву ФКУ «Федеральный центр планирования и лекобеспечения граждан». «Биокад», выигравший аукцион, согласился поставить этот объем почти в 200 раз ниже — за 5,4 млн руб., или 527 руб. за упаковку. При этом ранее компания зарегистрировала свой дженерик «Рупсулимид» с ценой в 96,2 тыс. руб. за упаковку. В этих торгах ФКУ участвовало восемь компаний.

На гостендерах методика ценообразования дженериков предусматривает снижение цен на них примерно на 30%, а окончательная стоимость закупки определяется на открытом аукционе, поясняют в «Биокаде». Там говорят, что теперь лечение с применением леналидомида «становится доступным для пациентов, высвобождаются средства системы здравоохранения». В компании добавляют, что решение об участии в следующих торгах будут принимать, исходя из конъюнктуры на рынке и условий аукциона.

Еще один контракт выиграл «Биопрепарат», согласившийся поставлять структуре Минздрава дженерик от «Промомеда» по цене 1 тыс. руб. за упаковку, или за 1,9 млн руб. за весь объем. Оператору госзакупок удалось снизить цену в 50 раз, подсчитал “Ъ” на основе материалов торгов. В «Промомеде» от комментариев отказались.

Всего за восемь месяцев 2023 года ФКУ закупило леналидомида в общей сложности на 232,3 млн руб. при совокупной начальной цене аукционов 1,48 млрд руб.

Еще на 905 млн руб. препарат приобрели региональные операторы госзакупок: им тоже удалось добиться от фармкомпаний существенного дисконта. Так, свои дженерики «Р-Фарма» и «Озон Фармацевтика» согласились поставлять в регионы до 10 тыс. руб. за упаковку. В «Озоне» и «Биокаде» говорят, что сейчас в сегменте леналидомида высокая конкуренция, игрокам приходится снижать цены на гостендерах. В «Р-Фарме» от комментариев отказались.

Цена на прошедших гостендерах отражает, скорее всего, реальную стоимость препарата, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Но главный исполнительный директор «Озон Хэлскеа» (входит в «Озон Фармацевтику») Андрей Горшков полагает, что производители могли снизить цены из-за возникновения избытка, срок годности которого скоро истечет. В таких обстоятельствах производители могут продавать препарат и с нулевой рентабельностью, не исключает он.

В 2022 году ФКУ начало закупать для пациентов с множественной миеломой и помалидомид. Хотя на гостендерах также приобретаются дженерики этого средства, цены на них на тендерах почти не снижались. Но и на аукционы заявлялось не больше двух участников.

Полина Гриценко