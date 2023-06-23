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Коммерсантъ FM
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Лекарства группируют по торгам

В РФ все чаще закупают препараты по торговым наименованиям

Федеральные медцентры стали чаще закупать отдельные препараты по торговым наименованиям, что может потребовать пересмотра подходов к организации таких закупок. Поправки к ФЗ-44, подготовленные в Госдуме, могут разрешить госзаказчикам группировать закупки конкретных лекарств для пациентов, которым их назначила врачебная комиссия. Как отмечают отраслевые эксперты, это позволит облегчить работу контрактных служб и снизить цену на единицу приобретаемого препарата за счет эффекта масштаба.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В РФ растет число госзакупок препаратов по торговым наименованиям, что, в свою очередь, требует их оптимизации, следует из письма депутата Госдумы Айрата Фаррахова в правительство (есть у “Ъ”). Напомним, по нормам ФЗ-44 госзаказчики должны приобретать лекарства, формируя лоты на закупку препаратов по их международному непатентованному названию (МНН), под которым зарегистрированы как оригинальные медикаменты, так и дженерики. Это позволяет выигрывать торги любому участнику аукциона, заявившему меньшую цену, и производители дженериков зачастую побеждают, поскольку они дешевле оригинальных препаратов. При этом у врачебного сообщества регулярно возникают вопросы относительно качества дженериков — хотя они проходят все необходимые регистрационные процедуры, вероятность осложнений у пациентов при их приеме может быть выше. Закупать же препараты по торговому наименованию разрешено в виде исключения для отдельных пациентов — каждый такой случай рассматривает врачебная комиссия, которая впоследствии и прописывает в назначениях конкретный препарат. В 2020 году специалисты ряда федеральных медцентров даже обращались в правительство с просьбой расширить возможности применения этого механизма (подробнее см. “Ъ” от 27 февраля 2020 года).

Но и без этого, по оценке господина Фаррахова, в последнее время объем закупок препаратов по торговым наименованиям, несмотря на сложности процедуры, существенно вырос — так, их стали чаще назначать в федеральных медцентрах, особенно при выборе лечения для детей-инвалидов. Он приводит в пример закупки препарата «Хумира» — только в первом полугодии этого года на его приобретение для терапии 30 детей планировали потратить 17 млн руб. Аналогична ситуация и по другим торговым наименованиям, отмечает он. Подтверждают тренд и во Всероссийском союзе пациентов, отмечает его сопредседатель Юрий Жулев.

Как отмечает в своем письме господин Фаррахов, отдельные закупки для каждого пациента увеличивают нагрузку на контрактные службы и вызывают разнобой в ценах закупки одних и тех же препаратов. Поэтому он предлагает правительству внести поправки в две статьи ФЗ-44, которые позволят госзаказчикам группировать такие закупки и приобретать препарат сразу для нескольких пациентов. «Это разумное решение, которое поможет оптимизировать процедуру закупок. Кроме того, приобретая препараты по торговым наименованиям в большом объеме, госзаказчики получат возможность обсуждать с поставщиком различные варианты скидок»,— отмечает господин Жулев. В то же время, как говорит глава DSM-Group Сергей Шуляк, пока неясно, как именно госзаказчики могли бы аккумулировать информацию о необходимых препаратах, чтобы объединять свои закупки. «Даже если назначения отражены в электронной медицинской карте пациента, вряд ли ее функционал сейчас позволяет выбрать пациентов с одинаковыми назначениями руками кого-то из госзаказчиков»,— отмечает он.

Впрочем, в перспективе цифровизация госмедицины, вероятно, сделает внедрение такого механизма возможным. Опыт же централизации и координации таких закупок де-факто уже есть — так, ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения» Минздрава уже централизованно закупает препараты по программе «14 высокозатратных нозологий» и распределяет их по регионам.

Анастасия Мануйлова

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