Минобороны: российские миротворцы сопроводили 311 беженцев из Карабаха в Армению

Министерство обороны РФ сообщило, что в сопровождении российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха в Армению было отправлено 5 автобусов и 41 машина. На территорию Армению перевезли 311 мирных жителей, включая 102 ребенка.

В информационной бюллетене ведомства говорится, что в расположении российских миротворцев остаются 715 мирных жителей Карабаха, 402 из них — дети.

Сегодня, 24 сентября, беженцев из региона разместили в гостинице «Горис» одноименного армянского города. На пункте вблизи общины Корнидзор организована первичная регистрация беженцев, после чего их переводят в координационный центр в Горисе. Также в больницу города доставили получивших тяжелые ранения в результате военной операции Азербайджана.

Вечером 20 сентября уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян сообщил, что в результате военной операции вооруженных сил Азербайджана погибли не менее 200 человек, ранены свыше 400, среди которых около 40 — мирные жители.

Лусине Баласян