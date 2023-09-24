В Горис доставлены первые раненые из Карабаха

Первые жители Нагорного Карабаха, получившие ранения в результате военной операции Азербайджана, доставлены в больницу в армянском городе Горис, передает корреспондент «Ъ». Первая машина скорой помощи прибыла к больнице в 17:08 по местному времени.

Ожидалось, что раненых доставят в больницу вчера, 23 сентября. Однако машины скорой помощи уехали в Степанакерт рано утром сегодня, 24 сентября. В пресс-службе Минздрава Армении сообщали, что машины скорой помощи первыми доставят 23 жителей Нагорного Карабаха, получивших тяжелые ранения.

По информации «Ъ», власти Азербайджана согласовывали списки тех, кому можно въехать на территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики, чтобы вывезти раненых. Тем, кто служил в регионе, во въезде отказали. Как сообщал Минздрав Армении, машины скорой помощи прибыли в Степанакерт в сопровождении Международного комитета Красного Креста.

В Горис также прибывают беженцы из Нагорного Карабаха. По данным корреспондента «Ъ», их размещают в гостиницу «Горис». Минздрав Армении сообщил в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), что на пункте вблизи общины Корнидзор организована первичная регистрация беженцев, после чего их переводят в координационный центр в Горисе.

Вечером 20 сентября уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян сообщил, что в результате военной операции вооруженных сил Азербайджана погибли не менее 200 человек, ранены свыше 400, среди которых около 40 — мирные жители.

Лусине Баласян