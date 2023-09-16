Работодатели взялись за обучение

Российские предприниматели все чаще сталкиваются с нехваткой кадров. Из-за этого они активнее нанимают сотрудников без опыта работы, подсчитали в исследовании «Авито Работа». Количество вакансий, для которых не нужен стаж, увеличилось в три раза по сравнению с 2022 годом. Почему возникла такая тенденция? И как компании обучают тех, у кого нет релевантного опыта? Расскажет Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Профильный сайт по поиску работы HH.ru для кандидатов без опыта предлагает такие вакансии — вожатый, гид-экскурсовод, продавец-консультант и пиццемейкер. В последнее время список расширился — соискателей без стажа примерно в пять раз чаще нанимают в сферах управления персоналом, маркетинга, рекламы и логистики.

Скорее всего, это связано с уровнем безработицы в стране. В начале недели президент РФ Владимир Путин заявил, что показатель обновил исторический минимум и составил 3%. И у бизнеса есть два варианта: переманивать сотрудников у конкурентов, предлагая более высокие зарплаты или делать ставку на молодых специалистов. Гендиректор компании R-Vision Александр Бондаренко свой выбор сделал:

«К сожалению, кадровый голод никуда не делся, мы продолжаем искать людей на рынке. Но исключительно надеяться на наем уже не приходится. Есть молодые ребята, у которых горят глаза, у них огромный энтузиазм, но при этом нет рабочего опыта, и это их недостаток, но плюсом является как раз таки огромное желание осваивать профессию».

Ситуация осложняется и тем, что зачастую работодатели просто не могут предложить конкурентную оплату труда. В прошлом году средняя ставка начинающего специалиста составила 44 тыс. руб., подсчитал HH.ru. За полгода показатель вырос на 16%, добавляют аналитики «Авито Работа». Это выше, чем в среднем по стране — для всех сотрудников всех профессий. Помимо более высокого оклада, работодатели готовы и обучать сотрудника за свой счет. Так, например, поступает президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев:

«Времена, когда все хотели готового специалиста, прошли. Мы прописываем инструкции по работе на разных участках операторов. Многое сделано для того, чтобы человек, который не имеет опыта, пришел и обучился на рабочем месте. Имеется система наставничества, когда у вновь прибывшего сотрудника есть свой куратор, и он его ведет на протяжении трех месяцев».

Но даже если работодатель предложит адекватный для новичка оклад и пообещает всему обучить, найти сотрудника все равно бывает непросто. В исследовании «Актион» сказано, что проблемы испытывают 80% рекрутеров в основном из-за неоправданного роста зарплатных ожиданий. Зачастую соискатели объясняют это наличием высшего образования. Но диплом не всегда подтверждает квалификацию, убедился гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков:

«Некоторые соискатели не могут ответить какие-то базовые знания о своей собственной стране, о количестве людей, в ней проживающих. К нам пришел стажер. Высшее образование у него было закончено. С удивлением мы обнаружили, что такого исторического персонажа, как Владимир Ильич Ленин, он просто не знал. Все, естественно, были удивлены, это было в какой-то степени даже смешно. Хотя, может быть, не совсем и смешно».

В эффективности высшего образования сомневаются и сами соискатели. Лишь 38% молодых респондентов считают оптимальным после школы получать высшее очное образование. В основном предпочитают колледжи в надежде получить сугубо практические навыки. Это данные центра социологического проектирования «Платформа». А возможно дело в том, что высшее образование в России становится слишком дорогим. Только в этом году оно, по подсчетам «Ведомостей», подорожало на 12%. И в следующем сезоне может подорожать еще.

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Мария Широкова