Росстат увидел рост зарплат

Россияне стали больше зарабатывать, по крайней мере, так считает Росстат. По данным федеральной службы, за первое полугодие реальные зарплаты выросли почти на 7%. В номинальном выражении также наблюдается уверенный рост. Так, в июне 2023-го среднемесячная выплата превысила 76,5 тыс. руб., что на 14% больше, чем год назад. Самые щедрое вознаграждение за свой труд традиционно получают в сфере добычи нефти и природного газа — около 170 тыс. руб. В отраслях финансирования, страхования и табачного производства зарплата немного превышает 150 тыс. руб. А самые скромные начисления в среднем у работников почты, курьеров и производителей мебели — порядка 40 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Работодатели, действительно, пересмотрели зарплатные фонды из-за кадрового голода в некоторых сферах, отметила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова:

«Помимо демографического провала, свою роль играют и актуальные потребности экономики, возникающие в связи с ее переходом на новые рельсы и развитием импортозамещения.

Раньше такого рода мощности или такого рода специалисты требовались постольку-поскольку, так как использовались зарубежные материалы и закупалась иностранная продукция.

Сейчас же мы начинаем в России открывать эти производства, и, соответственно, возникает потребность в специалистах.

Такая ситуация возникла, в частности, в строительстве, в операциях с недвижимостью, в логистике, на промышленных предприятиях, частично в сельском хозяйстве.

Количество "синих воротничков" сократилось, многие компании вынуждены переманивать работников и чуть ли не в два раза повышать им зарплату».

Стратегия перекупки специалистов у конкурентов рабочая, но использовать ее долго невозможно, отмечают эксперты. Приходится полностью пересматривать производственные процессы.

И довольно эффективными инструментами оказались автоматизация и аутсорсинг, заметил заместитель директора ГК «Финансовые услуги» Григорий Галицких: «Мы, например, одно из направлений деятельности автоматизировали до такой степени, что 80 с небольшим задач теперь выполняется без участия сотрудников.

У оставшихся в компании специалистов производительность повысилась. Они, конечно, обходятся дороже, но при этом потери производительности не произошло.

Является ли это существенной экономией? Нет, то есть ты все равно тратишься на автоматизацию, но при этом решаешь задачу, как работать без рук.

Второй аспект связан с тем, что многие сотрудники пошли на аутсорос. Какие-то услуги вполне можно купить на рынке, они могут обойтись дороже, но по факту оказывается, что это либо сопоставимо с зарплатой сотрудника в штате, либо даже обходится дешевле, потому что не нужно тратиться, например, на налоги, поиск работника и так далее».

Экономисты, в свою очередь, считают более достоверным показателем не среднюю зарплату, а медианную — это величина до уплаты налогов, рассчитываемая на одно рабочее место. Маркер делит пополам всю массу получателей, у которых вознаграждение больше или меньше.

Такое исследование публиковал «Сбериндекс». По этим данным, медианная зарплата весной 2023-го была около 47 тыс. руб., что на 9% выше год к году.

Пусть цифры отличаются, но оба метода фиксируют рост зарплат. Впрочем, это не отменяет того, что многие россияне могут не замечать этой прибавки, отметил директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко:

«Зарплаты действительно растут. Мы имеем данные от бизнеса, конкуренция за работников есть. Вместе с тем это голая цифра, которая фиксирует рост средней зарплаты. Вместе с тем нет ощущения, что жизнь при этом улучшилась. Мы прекрасно понимаем, что этот доход компенсировал инфляционный скачок, а ведь потребительская корзина очень разная.

И когда человек замечает, что на привычный набор продуктов цены выросли примерно так же, как и зарплата, то, соответственно, у него нет ощущения, что у него доходы повысились.

А если говорить, например, про турпоездки за границу, то они подорожали, в частности, и из-за инфляции за рубежом и подорожания основных валют. И вот уже ощущение того, что у тебя выросла зарплата, рассеивается».

Эксперты подчеркивают, что за последние месяцы выросли не только зарплаты, но и доходы от других источников, — это например, социальные выплаты, заработок от сдачи недвижимости в аренду, проценты по депозитам и так далее.

Еще одно наблюдение специалистов: треть всех доходов населения сосредоточена в руках 10% богатейших россиян.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова