Пашинян и Алиев проведут переговоры 5 октября в испанской Гранаде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут переговоры 5 октября в испанском городе Гранада. Об этом говорится в сообщении Совета безопасности Армении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильхам Алиев (слева) и Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ильхам Алиев (слева) и Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Перед встречей, 26 сентября, пройдут консультации в Брюсселе между представителям двух стран. С армянской стороны в них будет участвовать секретарь Совбеза Армен Григорян, с азербайджанской — помощник президента Хикмет Гаджиев, передает «Интерфакс».

В Брюсселе секретарь Совета безопасности Армении также проведет переговоры с советниками президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, президента Европейского совета Шарля Мишеля.

19–20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. По ее итогам Ильхам Алиев заявил, что сложились «более благоприятные условия» для мирного договора с Арменией. Никол Пашинян после действий Азербайджана заявил о необходимости пересмотреть структуру безопасности Армении.

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