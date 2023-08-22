«Петербургский дизайн» запустил второй сезон

Сегодня в ТРЦ «Галерея» состоится открытие второго этапа проекта «Петербургский дизайн», в рамках которого 100 начинающих и известных российских дизайнеров бесплатно выставят коллекции обуви, одежды и аксессуаров в трех торговых комплексах города: «Галерея», «Охта Молл» и «Лето». Общая площадь во всех комплексах превысит 1,1 тыс. кв. м. Эксперты рынка считают проект неприбыльным и прогнозируют, что средний чек в точках «Петербургского дизайна» в этом году превысит прошлогодние 6–7 тыс. рублей, участники же проекта настроены более оптимистично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект правительства Санкт-Петербурга «Петербургский дизайн» был создан в 2022 году. Он предусматривает бесплатное размещение в торговых комплексах коллекций локальных брендов одежды, обуви и аксессуаров, а также помощь дизайнерам в продвижении продукции и расширении бизнеса. «В рамках проекта дизайнерам предоставляются полностью оборудованная торгово-выставочная площадка и персонал. Представители индустрии моды могут не только показать свою продукцию новой, более широкой аудитории, но и проанализировать спрос, снизить риски при налаживании новых каналов продаж офлайн»,— следует из описания проекта на сайте городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

В этом году заявки на участие в проекте подали более 165 дизайнеров, коллекции 100 из них будут представлены в ТРЦ «Галерея», «Охта Молл» и ТРК «Лето». В первом этапе проекта, который проходил с начала октября 2022 года до конца января 2023 в ТРК «Лето», «Питер Радуга» и «Континент на Байконурской», заявлялось 160 участников, а выставлялось 112. На реализацию первого этапа программы городом выделялось 87,1 млн рублей. Объем финансирования второго этапа составит около 100 млн рублей.

«Прекрасный PR-проект и совершенно неприбыльное с коммерческой точки зрения мероприятие»,— отзывается о «Петербургском дизайне» директор Союза производителей изделий легкой промышленности Светлана Молчанова. По ее словам, проект не решает главных проблем отрасли: в рамках него «не открываются швейные предприятия и фабрики по производству тканей». И если в прошлом году средний чек товаров участников проекта достигал 6–7 тыс. рублей, то предпосылок для снижения стоимости в этом году точно нет, предупреждает эксперт.

«Пространства проекта хорошо организованы, но продаж нет, потому что очень дорого,— делится впечатлениями о первом сезоне «Петербургского дизайна» госпожа Молчанова.— Из России ушел масс-маркет, который не может заменить дорогая дизайнерская одежда местных брендов, потому что она пошита из импортной ткани чужой рабочей силой, то есть основные задачи по импортозамещению проект не выполняет».

Дмитрий Веларди (участник и первого, и второго сезона проекта), дизайнер, основатель модного дома Dimavelardi, напротив, считает «Петербургский дизайн» одной из лучших инициатив города за последние годы. «В отличие от других торгово-выставочных площадок, обязательным условием у которых является наличие полноценной коллекции, здесь дизайнеры могут выставляться даже с несколькими вещами»,— поясняет он, отмечая, что, помимо содействия в размещении точек торговли, организаторы проекта в этом году подготовили для фэшн-предпринимателей «шикарную» образовательную программу.

На вопрос о продажах участник проекта ответил, что они есть, и модный дом, занимающийся кожаными изделиями, специально сформировал ассортимент продукции в разных ценовых категориях: от 3,5 до 15 тыс. рублей и выше. «Второй сезон проекта лучше тем, что сейчас у нас будет шоурум в самом центре города, а значит, не только его жители, но и гости смогут познакомиться с ассортиментом местных дизайнеров и увезти домой частичку Петербурга»,— сказал господин Веларди.

Александра Тен