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Коммерсантъ FM
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В Армении возбуждены уголовные дела против 49 участников протестов

Следственный комитет Армении возбудил уголовные дела в отношении 49 задержанных участников массовых акций в Ереване. Пятеро из них арестованы. Четверо задержанных — несовершеннолетние жители Армении и Нагорного Карабаха. Об этом сообщает «Новости Армении».

Участникам протестов инкриминируют участие в массовых беспорядках, публичные призывы к насилию, хулиганство с причинением ущерба, насилие над людьми, незаконное ношение холодного оружия, а также вмешательство в работу полиции.

В субботу, на пятый день после начала протестов, в Ереване было задержано 19 человек, собравшихся у здания правительства. Еще двое были подвергнуты приводу на трассе Ереван—Ерасх, где на Арташатском участке было заблокировано движение, сообщает «Sputnik Армения».

Протесты начались во вторник, 19 сентября, как только Азербайджан объявил о проведении «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Операцию официально завершили спустя сутки, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о ее окончании после достижения поставленных целей. Сегодня, 23 сентября российские миротворцы и Красный Крест доставили армянам Карабаха гуманитарную помощь.

Подробности — в материале «Ъ» «Нет дома, кроме Арцаха».

Анастасия Ларина

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