Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины

Россия уважает территориальную целостность Украины, согласно Декларации о независимости 1991 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Однако, по его словам, в документе ключевым для российской стороны было условие об отказе Украины вступать в какие-либо военные альянсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Потом все это вошло в конституцию Украины»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции.

Министр также упомянул Декларацию о принципах отношений между суверенными государствами на основе Устава ООН, которая в том числе включает пункт об уважении принципа самоопределения народов.

«У нас никаких проблем нет с территориальной целостностью Украины, она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ»,— сказал министр.

Президент Украины Владимир Зеленский, предлагая «формулу мира» российско-украинского конфликта, среди условий указал вывод российский войск и восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Россия предложенный план отвергла, поскольку он, в частности, не признает присоединенные регионы российскими.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян