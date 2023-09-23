Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины

Россия уважает территориальную целостность Украины, согласно Декларации о независимости 1991 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Однако, по его словам, в документе ключевым для российской стороны было условие об отказе Украины вступать в какие-либо военные альянсы.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Потом все это вошло в конституцию Украины»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции.

Министр также упомянул Декларацию о принципах отношений между суверенными государствами на основе Устава ООН, которая в том числе включает пункт об уважении принципа самоопределения народов.

«У нас никаких проблем нет с территориальной целостностью Украины, она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ»,— сказал министр.

Президент Украины Владимир Зеленский, предлагая «формулу мира» российско-украинского конфликта, среди условий указал вывод российский войск и восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Россия предложенный план отвергла, поскольку он, в частности, не признает присоединенные регионы российскими.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...