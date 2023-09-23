Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Министерство обороны России сообщило, что в Мардакертском районе Нагорного Карабаха, находящемся в зоне ответственности российских миротворцев, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В результате пострадал военнослужащий Азербайджана, уточнило военное ведомство.

«В результате перестрелки получил ранение один военнослужащий ВС Азербайджана. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха по данному факту проводится разбирательство»,— говорится в пресс-релизе Минобороны.

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе установлен с 13:00 20 сентября. Тогда Минобороны Азербайджана сообщило о завершении «антитеррористической операции». Армия Нагорного Карабаха, в свою очередь, объявила о решении сложить оружие и прекратить огонь в одностороннем порядке.

Вечером 20 сентября, через несколько часов после установления режима прекращения огня, Минобороны Армении сообщило об обстреле вооруженными силами Азербайджана армянских позиций в районе населенного пункта Сотк Гегаркуникской области. Минобороны Азербайджана отвергло обвинения и назвало информацию об обстреле ложной.

Подробнее о ситуации в Карабахе — в материале «Ъ» «Нет дома, кроме Арцаха».

Лусине Баласян