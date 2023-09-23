Оппозиция Армении вышла на шествие в Ереване

В Ереване проходят уличные протестные шествия оппозиции. Их участники призывают граждан присоединиться к массовым антиправительственным акциям, сообщает «РИА Новости».

Лидер политического блока «Мать Армения» Андраник Теванян анонсировал сегодня, 23 сентября, «децентрализованные акции неповиновения» с последующей антиправительственной манифестацией. В городе усилены наряды полиции, движение транспорта пока не перекрыто.

Антиправительственные протесты в Ереване продолжаются пятый день и стали ответом на «антитеррористическую операцию» Азербайджана в Карабахе, начатую 19 сентября и завершенную спустя сутки после достижения договоренности о перемирии между Баку и Степанакертом. Полиция говорила, что в ходе вчерашний акций были задержаны 98 человек, но сегодня, 23 сентября, в МВД Армении заявили, что задержаний не было.

Подробности — в материале «Ъ» «Нет дома, кроме Арцаха».

Лаура Кеффер