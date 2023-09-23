Истории поднимают уровень

Мессенджер Павла Дурова запустил сторис для каналов, но для этого за них должны проголосовать подписчики. Причем сделать это могут только пользователи с премиум подпиской. Предполагается, что чем больше у канала так называемых бустов или голосов, тем выше его уровень. А каждый новый уровень позволяет ежедневно публиковать одну дополнительную историю, говорится в пресс-релизе компании. При этом пользователи могут передавать свой голос другому каналу один раз в сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сами владельцы Telegram-каналов говорят, что новая система оказалась слишком запутанной. Впрочем, рынок очень ждал запуска этой функции, рассказала сооснователь коммуникационного агентства breaking trends Юлия Загитова:

«Мы все долго ждали появления сторис в Telegram, потому что они привлекают больше клиентов, и каналы получают дополнительную монетизацию. Telegram сказал о том, что сторис будут получать только те каналы, которые в течение суток смогут добиться нужного количества буста. Вообще, система очень сложная, и остается много вопросов. Будут ли обнуляться те бусты, которые дали подписчики сегодня, если мы захотим завтра получить должное количество?

Но вся эта система необходима Павлу Дурову, чтобы больше привлечь внимание к Telegram Premium и таким образом монетизировать мессенджер. Потом что это дает возможность постоянно вливать деньги пользователей в процесс модернизации этой социальной сети. Конечно, система неудобная, и, к сожалению, до конца мы — авторы — не понимаем, как ей пользоваться. Чем меньше канал, тем меньше бустов ему требуется. Есть бренды, которые уже получили бусты и начинают вести сторис. Это "Яндекс", компании, которые занимаются доставкой, один из аэропортов.

Но пока большого количества сторис не видно. Обычно они носят рекламный характер. Для самих каналов сторис, конечно, это классный, новый формат, который дает возможность дополнительного касания своей целевой аудитории. Но при этом теперь будет более трудозатратно делать контент, потому что для этого нужны не просто авторы-копирайтеры, но и люди, которые могут визуально упаковывать контент — это другие компетенции. Поэтому мы, например, в агентстве уже ищем людей, которые могут заниматься сторис в Telegram, это будет отдельная функция, отдельная услуга для клиентов».

Как сообщают пользователи Telegram, нашлись и те, кто на новой функции решил заработать. Некоторые владельцы премиум-аккаунтов начали продавать голоса каналам, которые хотят быстрее получить возможность выкладывать истории. Предложения они размещают на сервисах объявлений, например, «Авито». Судя по фотографиям из соцсетей, 10 бустов стоят около 1 тыс. руб., 100 — примерно 10 тысяч. Впрочем, такая схема вскоре перестанет работать, считает сооснователь пиар-агентства Vinci Agency Мария Лапук:

«Это очень напоминает рейтинг "ВКонтакте", когда можно было покупать себе золотой статус. Это тоже было при Дурове. Я думаю, что Павел Валерьевич играет в ту же самую игру — если работало во "ВКонтакте", почему не будет работать здесь. Но в целом я не думаю, что это какая-то схема надолго. Либо придумают историю, как это устранить, чтобы это не работало — это первый вариант. Либо все в это наиграются и забудут.

Насколько выгодно для Telegram-каналов эти голоса покупать? Все зависит от канала. В некоторых посты стоят очень дорого. Для них потратить 15-20% от стоимости, когда пост стоит несколько сотен тысяч, наверное, это нормально. Тогда есть окупаемость. Для маленьких каналов, конечно, это будет нерентабельно. Опять появилась система, которая, по сути, поднимает больших и не дает развиваться маленьким».

В июле Telegram запустил возможность публикации историй только для обладателей платной подписки. Все остальные пользователи могут их только просматривать и комментировать. Теперь владельцы платной подписки могут добавлять в свои истории еще и стикеры-реакции, которые позволят отправить разные эмодзи одним касанием. Также появилась возможность загружать аудиофайлы из памяти устройства.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов, Иван Хорушевский