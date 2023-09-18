TikTok на повторе

TikTok сохраняет популярность в России, даже несмотря на запрет на размещение нового контента. Согласно данным исследования Mediascope, россияне старше 12 лет проводят там 30% всего времени присутствия в соцсетях. Это на 1% больше, чем в Telegram и «ВКонтакте». А для пользователей в возрасте от 12 до 24 лет TikTok остается платформой номер один — на него они расходуют более 40% времени, выделяемого на соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом многие блогеры были вынуждены уйти из TikTok, потеряв возможность зарабатывать на площадке. Однако они нашли выход из ситуации, говорит исполнительный директор компании «Ашманов и партнеры» Денис Шубенок: «Этот эффект наблюдается не только в TikTok, но и в разных социальных сетях, в том числе и на YouTube. Осталось много контента, и пользователи продолжают смотреть старые ролики или видео на YouTube, где есть огромное количество заброшенных каналов. Там никто не публикует новые ролики, а старые набирают обороты.

У меня самого есть несколько таких развлекательных каналов, где уже несколько лет ничего нового не выкладывается, но они генерят сотни тысяч просмотров. Особенность такой платформы, как TikTok, где люди проводят много времени, в том, что уже созданный контент не кончается, его очень много. Поэтому пользователи продолжают смотреть старые ролики, которые актуальны не с точки зрения новостей, а остаются такими всегда. Зачастую развлекательные видео в TikTok обретают вторую жизнь.

Многие блогеры уехали в США, в Канаду и продолжают выкладывать ролики в TikTok, рассчитанные уже не на российских пользователей, которые не видят новый контент. Довольно большая часть переехала чуть поближе — в Казахстан, в Узбекистан. Там тоже огромное количество людей, которые смотрят TikTok.

Кроме того, в Казахстане или Узбекистане большая русскоязычная аудитория, она хорошо понимает контент TikTok.

Поэтому те, кто продолжает зарабатывать на этой платформе, в основном уехали и ведут довольно активную деятельность в других странах».

TikTok ввел ограничения для пользователей из России, в частности, запрет на загрузку новых видео и проведение прямых эфиров, весной 2022 года. Однако реальная ситуация такова, что платформа вполне может не терять популярность в России на протяжении еще нескольких лет. В дальнейшем же ограничения вполне могут отменить, считает генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин:

«Объем видеороликов, выложенный в TikTok за пару лет его активного присутствия в России, очень большой. Одному человеку вряд ли под силу посмотреть даже 10% просто в силу хронометража. С другой стороны, TikTok остается весьма удачным сервисом с точки зрения работы рекомендательных алгоритмов.

Если человек пользовался сервисом, лента рекомендаций соответствует его ожиданиям, вкусу и так далее, то аналогичных коротких роликов в соцсети, думаю, хватит еще на несколько лет, а там, глядишь, и снимут какие-то ограничения. Или иным способом будет решен вопрос с добавлением туда нового контента. Если сервис захочет возобновить поток загружаемых видео в России, его в этом никто не ограничит. Это решение они принимали самостоятельно, а не под давлением какого-то регулирования внутри страны».

По данным платформы data.ai, за неделю с 4 по 10 сентября TikTok в России находился на 14-м месте в списке скачиваний бесплатных приложений для пользователей смартфонов на Android. В этом же рейтинге WhatsApp занимал 10-е место, «Авито» — 11-е.

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Андрей Загорский