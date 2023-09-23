Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Италии объявят национальный траур в связи со смертью экс-президента Наполитано

Правительство Италии решило провести церемонию государственных похорон бывшего президента страны Джорджо Наполитано. В этот день будет объявлен национальный траур. Соответствующее распоряжение подписал секретарь Совета министров Альфредо Мантовано.

«После смерти бывшего президента республики, пожизненного сенатора Джорджо Наполитано предписывается с 22 сентября до дня проведения государственных похорон приспустить национальные и европейские флаги на общественных зданиях по всей национальной территории и в итальянских дипломатических и консульских представительствах за рубежом. В день государственных похорон будет объявлен национальный траур»,— говорится в распоряжении, подписанном господином Мантовано (цитата по La Repubblica).

Бывший президент Италии умер 22 сентября в клинике «Сальватор Мунди» в Риме. Ему было 98 лет. Джорджо Наполитано занимал должность президента Италии с 2006-го по 2015 год и стал первым в истории главой государства, который был переизбран на второй срок.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...