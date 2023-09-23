В Италии объявят национальный траур в связи со смертью экс-президента Наполитано

Правительство Италии решило провести церемонию государственных похорон бывшего президента страны Джорджо Наполитано. В этот день будет объявлен национальный траур. Соответствующее распоряжение подписал секретарь Совета министров Альфредо Мантовано.

«После смерти бывшего президента республики, пожизненного сенатора Джорджо Наполитано предписывается с 22 сентября до дня проведения государственных похорон приспустить национальные и европейские флаги на общественных зданиях по всей национальной территории и в итальянских дипломатических и консульских представительствах за рубежом. В день государственных похорон будет объявлен национальный траур»,— говорится в распоряжении, подписанном господином Мантовано (цитата по La Repubblica).

Бывший президент Италии умер 22 сентября в клинике «Сальватор Мунди» в Риме. Ему было 98 лет. Джорджо Наполитано занимал должность президента Италии с 2006-го по 2015 год и стал первым в истории главой государства, который был переизбран на второй срок.