Умер бывший президент Италии Джорджо Наполитано

Бывший президент Италии Джорджо Наполитано умер на 99-м году жизни в клинике «Сальватор Мунди» в Риме сегодня, 22 сентября, в 19:45 (20:45 мск), сообщает итальянское агентство ANSA. Он был президентом страны в 2006–2015 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Джорджо Наполитано родился 29 июня 1925 года в Неаполе. Обучаясь в Неаполитанском университете им. Фридриха II, он сотрудничал в университетском фашистском журнале IX maggio. В 1944 году господин Наполитано установил контакт с неаполитанской коммунистической организацией, а в 1945-м вступил в Итальянскую коммунистическую партию, занимал в ней различные должности.

С 1953-го по 1963-й и с 1968 по 1992 год господин Наполитано был членом нижней палаты итальянского парламента от коммунистической фракции, в 1992–1994 годах был членом парламента от фракции Демократической партии левых сил, в 1994–1996 годах — от фракции прогрессистов-федералистов. В 1992–1994 годах господин Наполитано был спикером нижней палаты.

С мая 1996-го по октябрь 1998 года Джорджо Наполитано был министром внутренних дел Италии. В 2005-м он был удостоен звания почетного сенатора Италии. В мае 2006 года господин Наполитано стал президентом страны. В 2013 году 87-летнего Джорджо Наполитано переизбрали на этот пост. В 2015-м он ушел в отставку.

Эрдни Кагалтынов