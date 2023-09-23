Депутат Госдумы Завальный: низкие цены на бензин в России удержать невозможно

Глава комитета Госдумы по энергетике, депутат-единоросс Павел Завальный заявил, что, по его мнению, удержать низкие цены на бензин в России «невозможно». Он считает, что сделать это не поможет и введенный правительством РФ запрет на экспорт топлива.

По словам господина Завального, субсидировать внутренний рынок за счет внешнего и, тем самым, удерживать цены на топливо для отечественных потребителей на низком уровне, не получится при текущих параметрах демпфера по топливу и экспортных пошлинах.

«В условиях сокращения выплат по демпферу и увеличения налоговой нагрузки в виде роста НДПИ надо увеличивать выплаты по демпферу, чтобы субсидировать поставки на внутренний рынок, а получилось обратное»,— рассказал парламентарий журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Он полагает, что для стабилизации цен на топливо в РФ «надо подкорректировать налоговый маневр с точки зрения таможенных пошлин, демпфера и механизма компенсации» с учетом текущей ситуации. Также депутат полагает, что введенный правительством запрет на экспорт бензина и дизтоплива будет действовать «неделю-две, максимум месяц».

На этой неделе российское правительство пошло на радикальные меры ради стабилизации цен на нефтепродукты — с 21 сентября оно временно запретило экспорт товарного бензина и дизтоплива. По информации Минэнерго РФ, введенный запрет будет действовать «бессрочно».

В середине августа нынешнего года российские аграрии столкнулись с резким ростом цен на дизельное топливо и перебоями в его поставках. Согласно данным Росстата, розничные цены на бензин и дизтопливо с начала года по 18 сентября выросли на 9,4%.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Топливо внутреннего сгорания».

Александр Кислов