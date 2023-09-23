Глава МИД Ирана пригласил Лаврова в Тегеран

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что в ближайшее время посетить страну может глава российского МИДа Сергей Лавров. Ранее в Иране побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Господин Абдоллахиан сообщил, что договоренность о визите руководителя российского внешнеполитического ведомства в Тегеран «существует», однако сроки поездки пока не раскрываются. Предполагается, что в ходе визита Сергея Лаврова в Тегеран произойдет «финализация долгосрочного соглашения о стратегическом партнерстве» между странами.

На этой неделе Тегеран с визитом посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В ходе переговоров с руководством исламской республики господин Шойгу в ходе визита заявил, что Иран и Россия планируют реализовать комплекс мероприятий, «несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников». По итогам переговоров иранский президент Эбрахим Раиси сообщил, что тесное сотрудничество между Россией и Ираном, в том числе в военной сфере, продолжится.

Александр Кислов