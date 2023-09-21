Раиси заявил о долгосрочных перспективах военного сотрудничества Ирана и РФ

Сотрудничество между Россией и Ираном, в том числе в военной сфере, продолжится. Об этом заявил президента Ирана Эбрахим Раиси. Он также призвал дождаться объявления итогов визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Иран.

«Военное, экономическое, торговое, политическое и технологическое сотрудничество с РФ продолжается в течение значительного времени. И оно продолжится»,— сказал господин Раиси на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Сергей Шойгу прибыл в Тегеран 19 сентября. Он провел встречу с начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. Господин Шойгу в ходе визита заявил, что Иран и Россия планируют реализовать комплекс мероприятий, «несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников».

Лусине Баласян