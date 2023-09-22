Euroclear разблокировал активы клиента компании российской Fontvielle

Европейский депозитарий Euroclear разблокировал активы клиента российской инвестиционной компании Fontvielle на несколько миллионов долларов. Клиент является гражданином России, у него нет гражданства или вида на жительство в стране Евросоюза, сообщил «Ведомостям» глава отдела по работе с состоятельными клиентами Fontvielle Сергей Соловых.

Господин Соловых уточнил, что разблокированные активы представляют собой ценные бумаги компаний Spirit AeroSystems и Hello Group, купленные ранее на СПБ бирже. Клиент получил от Euroclear право перевести их на счет в иностранном банке. По мнению представителя Fontvielle, успешно разблокировать активы удалось благодаря грамотному составлению документов и оперативной обратной связи при взаимодействии с европейскими коллегами.

Господин Соловых отметил, что это не первый случай, когда клиенту Fontvielle удалось разблокировать активы, но первый, когда у держателя нет гражданства или ВНЖ в странах ЕС. Он сообщил, что компания подала заявки на разблокировку активов всех замороженных средств клиентов, однако число заявок не раскрывается.

В июне 2022 года европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. 22 августа на заседании совета по стратегическому развитию глава Минфина Антон Силуанов заявил, что сейчас заблокированы активы более 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн руб.

ЦБ и Минфин разработали проект указа о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские. Центробанк пояснял, что проект указа предусматривает выкуп у российских инвесторов заблокированных бумаг за счет средств, замороженных на счетах типа «С». На счетах типа «С» аккумулируются активы иностранных инвесторов в России. С этих счетов иностранцы из недружественных стран не могли выводить денежные средства после начала военной операции. По данным регулятора, общий объем средств на счетах типа «С» на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд руб. В июне 2023-го «Интерфакс» писал, что к концу 2022-го показатель был близок к 600 млрд руб. Запустить механизм обмена власти планируют до конца текущего года.

Эрдни Кагалтынов