Дружественный пластик

Карты китайской платежной системы UnionPay хотя и представлены давно на российском рынке, однако круг эмитирующих их российских банков невелик. К тому же стоимость обслуживания велика, а за снятие наличных придется заплатить изрядную комиссию. Однако карты UnionPay остаются одной из немногих возможностей для россиян оплачивать расходы в зарубежных, в том числе недружественных, странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Альтернатива из Поднебесной

С марта 2022 года из-за введенных масштабных санкций россияне не могут использовать за границей карты основных международных платежных систем (Visa и MasterCard), выпущенные российскими банками. Поэтому тогда резко вырос спрос на альтернативные варианты расчетов и оплаты за рубежом, прежде всего через китайскую платежную систему. «Сейчас UnionPay является единственной международной платежной системой, карты которой могут выпускать российские банки,— отмечает младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Анатолий Перфильев.— Это позволяет россиянам пользоваться безналичными платежами за рубежом, когда из-за санкций другие способы недоступны».

На начало 2022 года количество банков, выпускавших карты китайской платежной системы, составляло около двух десятков. Однако в случае включения российского банка в SDN-лист платежная система UnionPay отключает возможность использования карт этого банка за границей. В результате в 2023 году из-за санкций США была заблокирована работа за границей карт UnionPay, эмитированных банками «Зенит», «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Приморье», «Тинькофф», «Солидарность» и МТС-банком.

Нестабильная география

Впрочем, осталось около десятка банков, картами UnionPay которых можно расплатиться за рубежом. В настоящее время их выпускают Газпромбанк, Россельхозбанк (РСХБ), банк «Русский стандарт», Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), Примсоцбанк, Почта-банк.

Чаще всего операции с российскими картами UnionPay блокируют в странах Евросоюза. В СНГ и дружественных государствах эти карты работают стабильнее.

В частности, по отзывам в ТГ-каналах и на профильных форумах, в наиболее посещаемых российскими туристами странах — Египте, Болгарии и на Кипре — лучше работает карта Gold Газпромбанка. А карту Diamond этого же банка можно использовать в Турции и на других популярных направлениях. Вместе с тем отмечается, что карты банка не работают в Австралии, Великобритании, Ирландии, Канаде.

В текущем году россияне за рубежом использовали карты UnionPay чаще всего в ОАЭ (более 30% операций), Таиланде (15%), Турции (около 15%), Италии (8,5%) и Испании (2,5%), сообщили в Россельхозбанке. «Самые крупные суммы были потрачены в Италии — более 10 млрд руб., ОАЭ — 9,5 млрд руб. и Турции — 3 млрд руб.»,— рассказывает директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич. По ее словам, основные категории расходов за рубежом — выдача наличных, покупка одежды и оплата аренды.

«Спрос на карты UnionPay сохраняется как из-за невозможности получения карт иных глобальных систем, так и из-за общего роста значимости банковских операций с юрисдикциями, не относящимися к недружественным»,— констатирует управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Однако к рискам работы с такими картами относится включение эмитирующего банка в санкционные списки. «Использование карт такого банка за пределами РФ в результате становится невозможным»,— напоминает эксперт.

Ограниченная привязка

Критерием при выборе карты UnionPay является комиссия за выпуск и обслуживание, а также за снятие наличных за границей. Лимит на снятие наличных за пределами России для выпущенных российскими банками карт UnionPay был ранее введен самой платежной системой: не более 50 тыс. юаней (около 660 тыс. руб.) в день и не более 500 тыс. юаней (около 6,6 млн руб.) в год.

Для использования бесконтактной оплаты через смартфон карту можно привязать к Huawei Pay.

Сервисы AppStore, GooglePay, SamsungPay, MirPay карты этой платежной системы не поддерживают.

В юанях карту можно оформить в Примсоцбанке, АТБ, Газпромбанке и Россельхозбанке. Кроме того, в РСХБ возможно открытие карты UnionPay также в евро и долларах.

ВИП-обслуживание

Оформить карту UnionPay в рублях можно онлайн на официальных сайтах банков и заказать доставку. В юанях карта оформляется только в офисах банков. Стоимость открытия карты или первый взнос составляет 3–5 тыс. руб. Примерно в ту же сумму обойдется и годовое обслуживание карты, которое, как правило, взимается со второго года. Вместе с тем в Примсоцбанке первые полгода возможно бесплатное обслуживание, далее — 1 тыс. руб. или 78 юаней в год.

У Газпромбанка, Россельхозбанка и банка «Русский стандарт» в оставшиеся до конца 2023 года месяцы по картам UnionPay действуют специальные акции: возврат стоимости за оформление карты, мили авиакомпании, кешбэки и другие бонусы. В частности, в «Русском стандарте» стоимость открытия карты в рамках акции будет составлять 1 тыс. руб.— эту сумму также потом можно будет вернуть. Столько же в дальнейшем будет стоить и ежегодное обслуживание карты.

Заграничная наценка

Комиссия за снятие наличных за границей составляет 1–3%, минимальная сумма снятия — эквивалент 150–300 руб. За эту операцию по карте Gold Газпромбанка спишут 450 руб., а по карте Diamond банка обналичивание за рубежом — без комиссии.

В АТБ комиссия за обналичивание за границей составляет 1%, годовая ставка на остаток — до 5%. За покупки в других странах на сумму от 5 тыс. руб. (70 юаней) начисляется кешбэк. В Примсоцбанке комиссия за обналичивание за границей (минимальная сумма — 100 руб.) составляет 3%. Вместе с тем в банке СМС-информирование бесплатное, тогда как у других кредитных организаций за эту услугу возьмут от 69 до 99 руб. в месяц. В «Русском стандарте» доход на остаток по карте не предусмотрен, но у банка есть большая программа бонусов и кешбэков.

Карточный диалог

Кобейджинговые карты UnionPay/«Мир», выпущенные совместно двумя платежными системами для расчетов за пределами России, сегодня можно оформить в РСХБ и ВБРР. При этом стоимость открытия карты в ВБРР (в рублях и юанях) составит 6 тыс. руб. Однако впоследствии ежегодное обслуживание будет недорогим — 700 руб. (или эквивалент в юанях). По такой карте ВБРР допускается в течение одного месяца два раза снять наличные без комиссии, в сторонних банкоматах комиссия составит 1%. Кешбэк от 1,5% можно получить при оплате покупок по карте.

В РСХБ открыть кобейдж-карту в рублях, долларах или евро можно на сайте банка, в юанях — только в офисах банка. Карта оформляется на пять лет, причем открытие стоит 5 тыс. руб., что входит в обслуживание первого года. В дальнейшем такая сумма будет списываться за ежегодное обслуживание. Комиссия по кобейдж-карте РСХБ за снятие наличных за границей в рублях составит 1%, в других валютах — 3% (минимально от 199 руб., $5, €5 и 50 юаней).

Влад Срочный