Провинциальное ОСАГО

Выплаты по ОСАГО в регионах могут снизиться благодаря учету местной специфики ценообразования. Соответствующие изменения в формирование данных о ценах автомобильных запчастей предложил Банк России. По словам экспертов, цены в справочниках и так отстают от реальных, а новые правила сделают эту разницу еще больше. Однако правозащитники отмечают, что положение клиентов вряд ли улучшится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

ЦБ собирается усилить региональную специфику при расчете страховых выплат по ОСАГО. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу 22 сентября поправки к действующей «Методике определения размера расходов на восстановительный ремонт» поврежденного транспортного средства. Так, регулятор предлагает включать в справочник автозапчастей, на основе которых рассчитывается страховая выплата, сведения о ценах с учетом анализа рынка на территориях РФ, кроме Москвы и Московской области. В первую очередь регулятор имеет в виду Дальний Восток, убыточность страхования в котором выросла в этом году (см. “Ъ” от 6 сентября).

Сегодня во всех субъектах при определении выплаты по ОСАГО фактически учитывается стоимость детали в Москве и области с поправкой на региональный коэффициент. При этом Российский союз автостраховщиков (РСА), который формирует справочник, не сможет исключать из списка ранее включенные в него субъекты. Для территорий, которые не вошли в список таких регионов, стоимость детали будет рассчитываться из минимальной цены запчасти среди стоимостей для всех регионов из списка, которую будет необходимо умножить на региональный коэффициент.

По данным ЦБ, за первое полугодие 2023 года сборы в ОСАГО выросли на 28%, превысив 151 млрд руб. За тот же период выплаты сократились на 1%, до 79 млрд руб. Всего было произведено более 1 млн выплат.

По словам президента РСА Евгения Уфимцева, предложение Банка России позволит сделать стоимость запчастей в справочниках более справедливой, в частности, учитывать региональную специфику поставок деталей, особенно на Дальнем Востоке, где популярны праворульные автомобили. Сегодня стоимость корзины часто бьющихся запчастей в Дальневосточном федеральном округе превышает стоимость той же корзины в Москве на 10–16%. Однако если формировать эти цены по прайс-листам, собранным во Владивостоке, то соотношение будет обратным. По наиболее распространенным в этом регионе маркам, в том числе Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota цены оказываются ниже на 15–20%, поясняет Евгений Уфимцев.

Эксперты подтверждают, что подобные нововведения позволяют страховщикам платить меньше. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов поясняет, что страховщики смогут более корректно производить выплаты и не переплачивать клиентам. Это может сократить выплаты в ряде регионов, например, «где используются в основном автомобили с правым рулем, на которые существует отдельная схема логистики запасных частей (Дальний Восток), или на регионы с развитым параллельным импортом (Центральный регион, Калининградская область)», указывает главный специалист отдела урегулирования убытков управления автострахования АСТ Александр Палицын.

Вместе с тем эксперты напоминают, что цены в справочниках все еще не успевают вовремя обновляться и отстают от реальных рыночных цен. Средняя цена рассчитывается с учетом неоригинальных запчастей и к тому же не всегда успевает за инфляцией, указывает собеседник “Ъ” на страховом рынке. В частности, согласно справочнику РСА, с учетом аналогов бампер на один из популярных автомобилей может стоить в среднем чуть более 8 тыс. руб. Однако на деле цена аналога может доходить до 10 тыс. руб., а стоимость оригинальной запчасти будет выше в несколько раз. То есть по справочнику можно купить «аналогичную деталь», поскольку цены примерно совпадают, но вот об оригинале следует забыть, если он не производится в России, поясняет он.

Однако для автомобилистов мало что изменится. Если запчасть стоит слишком дорого, страховщики просто считают ее как недоступную и рассчитывают стоимость по ценам самых дешевых китайских аналогов. И изменения ЦБ не исправят ситуацию, добавляет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Юлия Пославская, Иван Буранов