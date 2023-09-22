В Екатеринбурге гостиницу «Мадрид» сдают в аренду на 49 лет за рубль в год

Гостиницу «Мадрид» в Екатеринбурге сдают в аренду на 49 лет за один рубль в год по стартовой цене, при этом шаг аукциона составляет 5 копеек. Аукцион размещен на портале ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гостиница "Мадрид"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Гостиница "Мадрид"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Здание является объектом культурного наследия федерального значения и требует восстановления. Арендующий «Мадрид» обязан будет отремонтировать исторический памятник. Реконструкция требует ряда согласования и экспертиз.

Гостиница «Мадрид» находится на площади Первой пятилетки на Уралмаше. Здание общей площадью 9,2 тыс. квадратных метров было построено в 1933 году. Изначально «Мадрид» должен был стать гостиницей для иностранных специалистов, однако потом в здании создали заводское общежитие, которое просуществовало до 1992 года. Объектом владеет Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК).

Напомним, в 2017 году АУИПИК подписало соглашение с турфирмой «Великий шелковый путь» о передаче гостиницы в аренду на 49 лет. Стоимость реконструкции оценивалась в 800 млн руб. Тогда турфирма планировала открыть в «Мадриде» отель с обустройством ресторана и площадки для мероприятий. В июле 2019 года в здании гостиницы планировали создать культурно-исторический центр «Дом дружбы Мао», открыть который планировалось в 2023 году. В 2021 году гостиницу планировали передать из федерального ведения в областное.

Ева Коршунова

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