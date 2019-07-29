Китай поможет создать в Екатеринбурге Дом дружбы Мао

Китайское научное исследовательское общество городского развития в Пекине присоединится к созданию в Екатеринбурге культурно-исторического центра «Дом дружбы Мао». О сотрудничестве договорились представитель канцелярии ЦК коммунистической партии Китая Ли Чжуовей и исполнительный директор Российско-Китайского центра по Уралу и Сибири Юрий Бабонов.

Дом дружбы Мао планируется построить в здании бывшей гостиницы «Мадрид». Проект представят на Международном саммит-форуме «Культурный пояс Великого чайного пути», который пройдет 31 июля в Москве.

Как сообщает пресс-служба Российско-Китайского центра, также китайская сторона поможет в поиске инвесторов и в создании на историческом участке Великого чайного пути в деревне Кашино (Сысерть, Свердловская область) загородной усадьбы Дома Дружбы Мао — Российско-Китайского культурно-туристического центра. Площадь объекта составит 8 га. На территории построят пансионат, офисный и медицинский центры, спа-салон.

«Квинтэссенцией центра станет музейная экспозиция, посвященная историческому событию — визиту в столицу Урала председателя Центрального народного правительства КНР и руководителя Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна. Также здесь разместится отель, ресторан, зал торжественных приемов и коммерческие помещения»,— сообщил господин Бабонов. Открытие центра приурочат к празднованию 130-летия со дня рождения Мао Цзэдуна, которое пройдет в 2023 году.

Елена Горшкова