Старое правило бюджета не испортит

Правительство на заседании в пятницу одобрило обширный бюджетный пакет, включающий в себя проект федерального бюджета на 2024–2026 годы и прогноз социально-экономического развития на этот период. Бюджет следующего года сверстан с комфортным для властей дефицитом в 0,9% ВВП. При этом относительно прежних прогнозных параметров бюджета на 2024 год его доходы и расходы значительно увеличены: при поступлениях на уровне 35 трлн руб. заложенные траты оцениваются в 36,6 трлн руб. Новостью представленного бюджета стал объявленный Минфином возврат в 2024 году к прежней версии бюджетного правила с установлением «цены отсечения» нефти, но уже на уровне $60 вместо прежних $44,2 за баррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подготовленный Минфином бюджет выглядит близким к сбалансированному, с комфортным для властей дефицитом в 0,9% ВВП (на фото — глава ведомства Антон Силуанов)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Подготовленный Минфином бюджет выглядит близким к сбалансированному, с комфортным для властей дефицитом в 0,9% ВВП (на фото — глава ведомства Антон Силуанов)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Правительство в пятницу одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы. Далее вместе с макропрогнозом и пакетом сопутствующих документов в срок до 1 октября он будет внесен в Госдуму. Как отметил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, в ходе подготовки бюджета правительство постаралось принять «выверенные и оптимальные решения», гарантировать выполнение социальных обязательств и предусмотреть «продолжение развития экономики предложения с упором на потенциал страны и ее ресурсы». Источниками роста названы инвестиционная и потребительская активность, а также расширение обрабатывающих производств.

Представляя легший в основу бюджета макроэкономический прогноз, глава Минэкономики Максим Решетников сообщил, что в 2024 году ожидается рост ВВП на 2,3% после 2,8% в 2023-м (подробнее о прогнозе см. “Ъ” от 12 и 19 сентября). Такая оценка, по словам министра, сделана с учетом «бюджетного и кредитного импульса» развитию экономики. Он признал, что темп прироста ВВП будет ниже, чем он был бы без нынешнего ужесточения денежно-кредитной политики (в частности, повышения ключевой ставки до 13%).

В дальнейшем рост ВВП ожидается на уровне чуть более 2% в год, что, по словам министра, рассматривается как «выход на потенциальные темпы роста с учетом имеющихся ограничений, прежде всего технологических и со стороны рынка труда». Рост инвестиций прогнозируется на уровне около 3% на протяжении всей трехлетки (после 7,6% в 2023 году). Инфляция в 2024 году оценивается в 4,5% (в том числе в связи с индексацией тарифов ЖКХ в пределах 9,8% после пропуска их повышения в 2023-м).

Федеральный бюджет сверстан с дефицитом в течение всей трехлетки.

Как отметил Михаил Мишустин, правительство старалось минимизировать его размер «насколько это возможно». В следующем году дефицит составит 1,6 трлн руб., или около 0,9% ВВП. Финансировать его планируется прежде всего за счет внутренних заимствований, объем которых в течение 2024–2026 годов составит около 4 трлн руб. в год.

Доходы бюджета 2024 года — 35 трлн руб., расходы — 36,6 трлн руб. Отметим, что относительно показателей из действующего закона о бюджете на 2023–2025 годы доходы и особенно расходы в следующем году вырастут значительно: в законе предполагалось, что поступления составят 27,2 трлн руб., траты — 29,4 трлн руб. Как пояснил Михаил Мишустин, такой прирост размера трат объясняется значительным увеличением финансирования мер по реализации послания президента. В общей сложности на эти цели, по словам главы Минфина Антона Силуанова, предусмотрено 2,5 трлн руб. ежегодно (включая индексацию МРОТ на 18,5% в 2024 году и выплаты ежемесячных пособий семьям с детьми, на которые за трехлетку планируется потратить 4,4 трлн руб.).

Также среди крупнейших статей расходов 2024 года — реализация нацпроектов, на которые планируется направить около 3 трлн руб. в 2024 году.

На поддержку промышленности гражданского назначения заложено более 2,7 трлн руб. Из этих средств большая часть достанется автопрому (включая поддержку спроса «стоимостью» в 1,4 трлн руб.). Также, как было объявлено, деньги предусмотрены на поддержку авиа- и станкостроения, на развитие беспилотных систем.

По словам Антона Силуанова, проведение бюджетной политики запланировано «в логике бюджетного правила с постепенным выходом на первичный баланс бюджета к 2025 году».

Напомним, бюджетное правило предполагает накопление дополнительных нефтегазовых доходов в Фонде национального благосостояния (ФНБ) и сдерживание роста расходов. В 2022 году эти нормы не работали, и большая часть нефтегазовых допдоходов шла на текущие расходы, но к его концу правительство провело через Госдуму закон о новых, более мягких бюджетных правилах. Вместо «цены отсечения» нефти Минфин стал ориентироваться на номинальный объем нефтегазовых доходов, который необходим для покрытия расходов (8 трлн руб.; поступления сверх этой суммы должны направляться в ФНБ). В усеченном виде новое бюджетное правило заработало с 2023 года (в части пополнения резервов ФНБ), в полной мере (с нормами об установлении потолка расходов) оно должно вступить в силу с 2025 года.

Антон Силуанов объявил, что в следующем году действие бюджетного правила в прежнем виде планируется возобновить — в проекте бюджета базовая цена на нефть устанавливается на уровне $60 за баррель (средняя же цена, согласно макропрогнозу, в 2024 году составит $85 за баррель нефти Brent). Министр пояснил: фактически $60 за баррель соответствует ориентиру 2023 года — годовой сумме базовых нефтегазовых доходов в 8 трлн руб. Отметим, однако, что новая «цена отсечения» заметно превышает ранее действовавшую. До ужесточения санкций, влияющих на объем поставок российской нефти и размер ценового дисконта, этот порог составлял $40 за баррель (плюс индексация на размер инфляции в США) — в частности, в 2022 году «цена отсечения» по прежней формуле должна была составлять $44,2 за баррель.

Евгения Крючкова, Вадим Вислогузов