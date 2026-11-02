Шойгу заявил о вербовке людей для подрыва российской государственности
В России идет активная вербовка и спонсирование тех, кто готов поддержать уничтожение российской государственности изнутри. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на открытии международной недели «Народы России».
По словам господина Шойгу, людей, которые хотят «развала нашей страны изнутри», готовят в Польше и странах Прибалтики. «И таких центров много»,— указал секретарь Совбеза (цитата по ТАСС).
Сергей Шойгу добавил, что попытки недружественных стран «развалить Россию» никогда не прекращались. «Исходя из этого,.. нам, конечно, надо поддерживать друг друга,.. надо ценить друг друга, ценить язык, культуру, традиции, историю наших предков, которые вместе воевали за нашу страну, создавали нашу страну»,— уточнил секретарь Совбеза.