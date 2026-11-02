Шойгу заявил о вербовке людей для подрыва российской государственности

Сергей Шойгу добавил, что попытки недружественных стран «развалить Россию» никогда не прекращались. «Исходя из этого,.. нам, конечно, надо поддерживать друг друга,.. надо ценить друг друга, ценить язык, культуру, традиции, историю наших предков, которые вместе воевали за нашу страну, создавали нашу страну»,— уточнил секретарь Совбеза.