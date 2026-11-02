Мозг на аутсорсинге

— Риск реален, но распределен неравномерно. Исследование Юменг Ли (Li et al., 2024) на 10 тыс. пожилых людей в Китае показало: почти половина (48,9%) находилась по ту сторону цифрового разрыва, и у них была хуже скорость обработки информации. Но те, кто сумел преодолеть разрыв, демонстрировали более медленное снижение когнитивных функций. Эффект кумулятивен: чем раньше человек преодолевал разрыв, тем сильнее защита. Исследование Бхатти (Bhatti et al., 2026) на 412 взрослых 40–75 лет: высокая вовлеченность в когнитивно стимулирующие цифровые активности (не менее 3,5 часа в день) ослабляла возрастное снижение исполнительных функций на 58%, причем для гибкости и планирования. Пассивное потребление такого эффекта не давало. «Цифровая гигиена» — это выбор между просветительским и развлекательным контентом. Наши данные (Максименко и др., 2025) показывают: выбирающие развлечение менее открыты опыту, более нейротичны, а выбирающие просвещение — любознательны, креативны, ответственны. Разница между продуцирующим субъектом и пассивным потребителем определяется типом цифровой активности, и этот выбор поддается коррекции. Линия разлома пройдет не по уровню дохода, а по типу активности. Разрыв может закрепиться в обществе, как разделение на умеющих и не умеющих читать. Но процесс обратим: вопрос не в том, «деградирует» ли человечество, а в том, сумеем ли мы сделать доступ к когнитивно обогащающей среде нормой.