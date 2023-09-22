Глава МИД Венгрии: санкции против России провалились

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. После общения с господином Лавровым венгерский министр заявил, что санкции против России не работают.

«Мы не видим, что санкции работают, они провалились. Одной из их целей было поставить Россию на колени, а второй — достичь мира. Сейчас уже был 11-й пакет санкций. Мы видим, что Россия сталкивается с рядом сложностей, но Россия не стоит на коленях, а мир не стал ближе»,— сказал господин Сийярто (цитата по ТАСС).

Представители стран обсудили строительство двух новых энергоблоков АЭС «Пакш». При этом в мае Еврокомиссия рекомендовала Венгрии соблюдать санкционную политику и снижать энергетическую зависимость от России.

«Отмечен конструктивный характер прагматичного российско-венгерского взаимодействия в различных областях. Выделены важность реализации проекта сооружения силами госкорпорации "Росатом" двух новых энергоблоков на АЭС "Пакш", а также сотрудничества в сфере экспорта российских углеводородов»,— говорится в сообщении российского МИДа (цитата по ТАСС). Министры также обсудили украинский конфликт.

На Генассамблее ООН Сергей Лавров также встретился с министрами иностранных дел Никарагуа, Буркина-Фасо, Саудовской Аравии, Мали, Бразилии и Кубы.

Одним из основных вопросов 78-й Генассамблеи ООН стал украинский конфликт. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк также посетил Пентагон и встретился с Джо Байденом.

Подробнее — в тексте «Ъ» «В переговорах был достигнут существенный Конгресс».

Петр Бузлаев