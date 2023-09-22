Минэкономики ожидает снижения экспорта нефти в 2023 году на 0,5%

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2023 году составит 527 млн тонн, а в 2024-м — 523 млн т, следует из базового прогноза Минэкономики (.pdf). В 2025-м ведомство ожидает добычу на уровне 530 млн т, в 2026-м — 540 млн т, следует из данных, которые приводят ТАСС, «РИА Новости», «Интерфакс».

Экспорт нефти, ожидает ведомство, снизится с 247 млн т в 2023 году (–0,5% по сравнению с показателями 2022-го) до 240 млн т, а к 2026-му вырастет до 257 млн т. Экспортная цена на российскую нефть по итогам 2023 года ожидается в пределах $63 за баррель, 2024-го — $71,3 за баррель, 2025-го — $70,1 за баррель, 2026-го — $70 за баррель.

По данным Минэкономики, в 2023 году экспорт нефтепродуктов вырастет до 128 млн т (+0,5% по сравнению с показателями 2022-го). В 2024 году, согласно прогнозу, экспорт продолжит расти до 131,3 млн т, сохранившись на том же уровне в 2025 и 2026 годах.

В 2024-м, следует из данных, в России планируется добыча газа на уровне 666,7 млрд куб. м, что на 4% больше ожидаемых показателей 2023 года. Экспорт в 2024 году ожидается на уровне 108 млрд куб. м газа.

Как сообщал сегодня, 22 сентября, глава Минэкономики Максим Решетников, в 2023 году средняя цена нефти Brent будет на уровне $83,5 за баррель, в 2024-м — вырастет до $85 за баррель, а в 2025 и 2026 годах снизится до $80,2 и $76,2.

20 сентября вице-премьер Александр Новак заявил, что до конца текущего года Россия сократит экспорт нефти на 300 тыс. баррелей в сутки, до среднего уровня экспорта, который сложился в мае—июне.