Американские профсоюзы грозят расширением забастовок на автомобильных заводах США

Американский профсоюз United Auto Workers (UAW) предупредил, что 22 сентября объявит о расширении забастовки на большее число автомобильных заводов, если к тому моменту не будет достигнут значительный прогресс в переговорах с компаниями Ford Motor, General Motors и Stellantis о новых трудовых контрактах. Глава UAW Шон Фэйн заявил: «Мы не собираемся сидеть и ждать вечно, пока они тянут резину».

Ford, GM и Stellantis занимают 40% автомобильного рынка США. На протяжении месяца UAW пытался добиться от компаний улучшения условий оплаты труда для рабочих. Компании предложили рабочим повышение зарплаты на 20% в течение четырех с половиной лет. UAW со своей стороны требовал повышения на 40%, но в ходе переговоров снизил запрос до 36%.

Поскольку результаты переговоров не устроили рабочих, на прошлой неделе UAW начал забастовку на трех заводах: Ford Motor в штате Мичиган, GM в Огайо и Stellantis в Миссури. Как сообщает Reuters, сейчас в забастовке принимают участие 12 700 рабочих. В случае расширения протеста на другие заводы этих производителей число бастующих значительно вырастет. Переговоры продолжаются.

Алена Миклашевская