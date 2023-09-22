Число пострадавших от взрыва газа в Шебекино выросло до семи

Число пострадавших от сегодняшнего взрыва газового баллона в городе Шебекино Белгородской области выросло до семи. Как сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников в своем Telegram-канале, четверым пострадавшим госпитализация не потребовалась, а еще троих доставили в областную клиническую больницу Святителя Иоасафа.

Два человека находятся в реанимации, один из них — в крайне тяжелом состоянии. Состояние другого человека стабильное.

В управлении Следственного комитета России (СКР) по Белгородской области сообщили, что пятеро пострадавших — сотрудники правоохранительных органов. Сегодня утром они на основании судебного решения в рамках уголовного дела проводили обыски в доме 63-летнего местного жителя. По данным ведомства, в это время хозяин, открыв вентиль газового баллона, поджег газ, что повлекло «хлопок газовоздушной смеси». Дом был разрушен. Хозяина дома извлекли из-под обломков и госпитализировали.

В отношении мужчины возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы). На месте продолжает работать группа следователей и следователей-криминалистов регионального управления СКР.

Сергей Толмачев, Воронеж