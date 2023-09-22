Пять человек ранены из-за взрыва газового баллона в белгородском городе Шебекино

В городе Шебекино Белгородской области произошел взрыв газового баллона, разрушивший частный жилой дом. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате происшествия пострадали пять человек.

Один из пострадавших находится под завалами. «На месте работают все оперативные службы. Помощь пострадавшим оказывается: у троих травмы головы, у одного пострадавшего — ожоги. Причины произошедшего установят следственные службы»,— уточнил губернатор в Telegram-канале. По предварительной информации, взрыв произошел по причине, связанной с эксплуатацией газового баллона.

Расположенный у границы город Шебекино в начале минувшего лета подвергался мощным обстрелам со стороны Украины. Большинство его жителей были эвакуированы. Сейчас власти ведут восстановление пострадавшего имущества. В городе снаряды повредили 700 частных и 113 многоквартирных домов.

Сергей Толмачев, Воронеж