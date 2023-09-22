В Севастополе предупредили об опасности при ликвидации последствий ракетного удара

Жителей и работников центра Севастополя попросили не покидать помещения, пока идут обезвреживание и уборка сбитой ракеты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Тех, кто живет и работает рядом со штабом флота, который подвергся удару, эвакуируют.

«Внимание жителей, которые проживают и работают рядом с театром Луначарского! Сейчас оперативные службы будут убирать кусок сбитой ракеты, который находится рядом с театром»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что в течение ближайших 30 минут всем жителям домов на проспекте Нахимова необходимо проследовать самостоятельно в кинотеатр «Победа» на Большой Морской либо к точкам сбора на площадь Нахимова или площадь Лазарева. С этих точек, по его словам, автобусами людей будут вывозить к кинотеатру. После того как спецслужбы все уберут, люди смогут вернуться домой.

Сегодня Крым подвергся серии ракетных ударов, один из которых поразил штаб Черноморского флота в центре Севастополя.

Еще несколько ракет, по данным властей Крыма, были сбиты силами ПВО в Бахчисарайском и Черноморском районах.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Ракета достала до штаба».

Егор Александров, Симферополь