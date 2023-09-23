ГУП «ТЭК СПб» построит на Канонерском острове две новые котельные

Две новые современные газовые котельные планируется построить на Канонерском острове в Санкт-Петербурге. Это позволит закрыть два устаревших центральных тепловых пункта ГУП «ТЭК СПб» и отказаться от покупки дополнительного пара у сторонней ведомственной котельной, сообщили в пресс-службе Смольного.

Кроме этого, строительство двух новых котельных поможет на 70% сократить теплопотери в сетях. Объекты будут автоматизированы и смогут работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Завершить строительство котельных планируется до конца 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что проект экологической модернизации котельных ГУП «ТЭК СПб» был признан приоритетным для города. Также сообщалось, что Петербург первым из российских городов полностью перейдет на эко-топливо: газ и электричество.

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