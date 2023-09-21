Петербург первым из российских городов полностью перейдет на эко-топливо

Санкт-Петербург станет первым городом в России, который полностью перейдет на экологически чистые виды топлива — газ и электричество, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов.

Чиновник почеркнул, что сейчас уровень газификации в городе является рекордным для страны и составляет 99,6%.

В проекте задействованы 22 котельные, 14 из которых будут переведены на газ, 7 — на электричество. Одну котельную планируют закрыть.

По словам господина Протасова, один из объектов уже введен в эксплуатацию, ещё девять объектов находятся в высокой степени готовности.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Ленобласть приостановит выплату компенсаций затрат неэффективным ресурсоснабжающим компаниям.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте