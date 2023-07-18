Проект экологической модернизации котельных признан приоритетным для Петербурга

Проект «Перевод источников теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб" на энергетически эффективные виды топлива, снижение негативного воздействия на окружающую среду» признан первым приоритетным для Санкт-Петербурга. Соответствующее заявление сделал президиум Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности в городе, рассказали 18 июля в пресс-службе Смольного.

В настоящий момент программа замены источников теплоснабжения на более экологичные включает 27 котельных ГУП «ТЭК СПб». Проект реализуется за счет собственных средств, предприятие выделило на эти цели 1,2 млрд рублей.

В ближайшее время в городе впервые планируется внедрить электрические котлы. На подобное оборудование перейдут семь из 22 источников. Еще 11 — на газ, а три — на уличные газовые термоблоки.

Около 92% источников ТЭКа уже осуществляют работу на энергетически эффективных видах топлива. Город ставит целью полный переход на более экологичные ресурсы. Планируется, что за год выбросы вредных веществ в атмосферу сократятся в 37 раз.

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