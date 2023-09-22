Дания передала Украине 12 танков Leopard 1A5 с дефектами

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен рассказал, что 12 из 20 поставленных Украине датских танков Leopard 1A5 имеют дефекты. Его слова приводит местный телеканал T2. Ранее Украина отказалась принимать 10 танков Leopard 1 от ФРГ из-за их изношенности.

По словам министра обороны Дании, 10 неисправных танков, поставленных ФРГ, находятся на ремонте на территории Украины. 19 сентября немецкое издание Der Spiegel писало, что поставлять неисправные танки на Украину — бессмысленно, поскольку там нет ни запчастей, ни подготовленных специалистов для их починки. Издание отмечало, что танки останутся в Польше, где их осмотр проводили местные эксперты. По данным издания Der Spiegel, дефекты на технике стали результатом тренировок на ней украинских солдат в Германии в последние несколько недель.

По данным телеканала, первые десять датских танков были поставлены на территорию Украины 8 сентября с задержкой в несколько месяцев. 19 сентября Дания объявила, что закупит еще 45 единиц боевой техники для передачи Киеву — 30 танков Leopard 1 и 15 танков Т-72.

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